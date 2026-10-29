ಇಸ್ರೋ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು! 51 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮುರಿದು ಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು! ಏನಿದು ಹೊಸ ರಿಸ್ಕ್?
ISRO NVS 03 Launch: ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ NVS-02 ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತು, ನಾಳೆ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ನ್ಯಾವಿಕ್ ಸರಣಿಯ NVS-03 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : October 29, 2026 at 7:55 AM IST
ISRO NVS 03 Launch: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ದೇಶದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾದ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' (NavIC) ಸರಣಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ 'NVS-03' ಅನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್18 (GSLV-F18) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಷನ್ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವೇ ಭಾರತದತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ 51 ವರ್ಷಗಳ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣಾ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ 'ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್'ಗಳನ್ನು (Pyrotechnic Valves) ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮುಕ್ತವಾಗಿ (Open) ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಧೈರ್ಯದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
GSLV-F18/NVS-03 Mission is scheduled for launch on 30th October 2026, at 23:51 hours IST from Satish Dhawan Space Centre (SDSC-SHAR), Sriharikota. NVS-03 is a navigation satellite in the second-generation NavIC series. Watch live: https://t.co/Mbllc4kEWu Mission details: https://t.co/6YvrbYj7Ua #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 28, 2026
ಕಳೆದ ಜನವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ 'NVS-02' ಉಪಗ್ರಹವು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೋಪದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಲುಪಲಾಗದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಘೋರ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನವಾದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ? ಇಸ್ರೋದ GSLV-F18/NVS-03 ಮಿಷನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:51ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ NavIC ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು..
- ಲೈವ್ ಲಿಂಕ್: youtube.com/live/qIiYr3tRSqE
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಷನ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ: isro.gov.in
NVS-02 ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ, ಕಲಿತ ಪಾಠವೇನು? ಕಳೆದ ಜನವರಿ 29, 2025 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್15 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದ NVS-02 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 37,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಏರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಕ್ಷೆ-ಹೆಚ್ಚಿಸುವ (Orbit-raising) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಇಸ್ರೋ ನಡೆಸಿದ ಆಳವಾದ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪಗ್ರಹದ ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಹರಿಯಬೇಕಿದ್ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ (ಇಂಧನ ಉರಿಯಲು ಬೇಕಾದ ದ್ರವ) ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಕಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಪಥಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳು ಕಡಿತಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ದೋಷ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಇಂಜಿನ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಸರಬರಾಜು ನಿಂತುಹೋದ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನ್ ಫೈರ್ ಆಗದೆ ಉಪಗ್ರಹವು ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು.
ಏನಿದು ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್? ಇಸ್ರೋದ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್ ಎಂಬುದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪೈರೋಟೆಕ್ನಿಕ್ (ಸ್ಫೋಟಕ ಆಧಾರಿತ) ಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಇದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಯಿತೆಂದರೆ, ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲು (Close) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಹಾರುವ ತೀವ್ರ ಕಂಪನಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಡೈಸರ್ ಸೋರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ NVS-03 ಉಪಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಈ ವಾಲ್ವ್ಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅಂದರೆ ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಜ್ಞರು ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಲ್ವ್ಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಓಪನ್ ಇಡುವುದರಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಭಾರಿ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷದಿಂದ ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕಕ್ಷೆಗೆ ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಡೌನ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲ್ಯಾಚ್ ವಾಲ್ವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ 'NavIC' ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ NVS-03 ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ? ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಉಪಗ್ರಹ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' (NavIC) ನ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಮೂರನೇ ಉಪಗ್ರಹವೇ ಈ NVS-03 ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾದ NVS-01 ಮೇ 2023 ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಸುಮಾರು 2,250 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲಿವೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ L5 ಮತ್ತು S ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ 'L1 ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್' ಅನ್ನು ಇದು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ NVS-03 ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ಅಟಾಮಿಕ್-ಕ್ಲಾಕ್ (ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ ನಾಳೆಯ ಉಡಾವಣೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾಡಿಕೆಯ ಉಪಗ್ರಹ ನಿಯೋಜನೆಯಲ್ಲ. ಇಸ್ರೋದ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯ ಈ NVS-03 ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ.
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