ETV Bharat / technology

ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಗಗನ್‌ಯಾನ್' ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ನವೀಕೃತ CE-20 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ISRO Successfully Tests Upgraded CE20 Cryogenic Engine at Sea Level
CE-20 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ (ISRO)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 14, 2026 at 8:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚೆನ್ನೈ, ತಮಿಳುನಾಡು: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ - ISRO ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಣಗುಡಿ ಬಳಿಯ ಮಹೇಂದ್ರಗಿರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ -IPRCಯಲ್ಲಿ CE20 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ CE20 ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 19 ಟನ್ ಒತ್ತಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದ ಹೆವಿ-ಲಿಫ್ಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ LVM3 ನ ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು 22 ಟನ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ನವೀಕರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹಾಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ 165 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಝಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ NPS ಮತ್ತು ಬಹು-ಅಂಶ ಇಗ್ನೈಟರ್‌ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಸಾಬೀತಾದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ: ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಅದೇ ಎಂಜಿನ್ ಈಗಾಗಲೇ 20 ಯಶಸ್ವಿ ಬಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. CE20 ಎಂಜಿನ್ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮತ್ತು GSLV Mk III (ಈಗ LVM3 ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಉಡಾವಣೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾನಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಂಜಿನ್ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ರವ ಆಮ್ಲಜನಕ (LOX) ಮತ್ತು ದ್ರವ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ (LH2) ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಉಡಾವಣೆಗಳು: ಹೊಸದಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾದ 22-ಟನ್ ಒತ್ತಡದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದ C32 ಹಂತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವು ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧನೆಯು ಭಾರತದ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಗನಯಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂಬರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:

ವಿಸ್ಮಯ ಖಗೋಳದಲ್ಲಿ ನಿಗೂಢತೆಯ ಸರಮಾಲೆ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!

ಯಾವ ಟೆಸ್ಟೂ ಬೇಡ, ಉಸಿರಾಟದಿಂದ್ಲೇ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂಗು: ಜೋಧ್​ಪುರ IIT ಅನ್ವೇಷಣೆ

TAGGED:

ISRO
MAHENDRAGIRI PROPULSION COMPLEX
ISRO NEW ACHIEVEMENT
ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ
ISRO SUCCESSFULLY TESTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.