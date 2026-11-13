ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು : ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ 3ನೇ ಹಂತದ ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಶಸ್ವಿ!
ISRO PSLV PS3 Static Test Success: ಇಸ್ರೋ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಲಾದ ತನ್ನ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ.
Published : November 13, 2026 at 8:13 AM IST
ISRO PSLV PS3 Static Test Success: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (SDSC) ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ (Static Test Facility) ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (PSLV) ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಹಂತದ (PS3) ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಿರ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (Ground static test) ಗುರುವಾರ (ನವೆಂಬರ್ 12) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ PSLV-C61/EOS-09 ಮತ್ತು PSLV-C62/EOS-N1 ಮಿಷನ್ಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ (Anomalies) ನಂತರ PS3 ಹಂತದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
PS3 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಸುಧಾರಣೆಗಳೇನು?: ಇಸ್ರೋ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ದೋಷಗಳ ನಂತರ PS3 ಹಂತದ ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಿತಿಗಳು (Design margins), ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಜೋಡಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಯಿತು.
- ನಾಜಲ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ವಿನ್ಯಾಸದ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾಜಲ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ (Nozzle design) ಅಗತ್ಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು (Mechanical interfaces) ಬಲಪಡಿಸಿ, ಸೀಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪದರವನ್ನು (Redundancy) ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಕಠಿಣ ತಪಾಸಣೆ (NDT): ರಾಕೆಟ್ ಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ ಜೋಡಣೆ ವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ 'ನಾನ್-ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್' (NDT) ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
- ಈ ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳ ನಂತರ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ PS3 ಘನ ಮೋಟಾರ್ ಹಂತದ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದ NVS-03 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೋ ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ GSLV-F18 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ NVS-03 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು.
- ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ (IRNSS) ಅಡಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೂಪಿಸಲಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಉಪಗ್ರಹ ಇದಾಗಿದೆ.
- NVS-03 ಉಪಗ್ರಹವು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವನ್ನೂ (Indigenous atomic clock) ಹೊಂದಿದೆ.
- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ L5 ಮತ್ತು S-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ L1 ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' (NavIC) ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ.
- ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯಿಂದ 1,500 ಕಿ.ಮೀ ಆಚೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನಿಖರ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಹಂತವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿ ಬಲಪಡಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದು ಇಸ್ರೋದ ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ NVS-03 ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ತನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೃಹತ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
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