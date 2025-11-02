ETV Bharat / technology

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಭಕ್ಕೆ: ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ

Heaviest Communication Satellite: ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ
ETV Bharat Tech Team

November 2, 2025

Heaviest Communication Satellite: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ CMS 03 (GSAT-7R) ಅನ್ನು ಇಂದು ಸಂಜೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬಹು-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ LVM3 (ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಮಾರ್ಕ್ 3) ಸಹಾಯದಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಉಡ್ಡಯನ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹವು 4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ನೆಲದಿಂದ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್​ಗೆ (GTO) ಇಷ್ಟು ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.

CMS 03 ಒಂದು ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ. LVM3 M5 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದಿಂದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 4,410 ಕೆ.ಜಿ. ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀ-ಲಾಂಚ್​ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್​ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಂಜೆ 5:26ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. - ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್, ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ

ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ: ಇಸ್ರೋ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಮಲ್ಟಿ-ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವು CMS-03 ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶಾಲ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹ 'C', 'Extended C', 'Q' ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪಾಂಡರ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ GSAT-7 ರುಕ್ಮಿಣಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಧಾರಿತ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರೋದ ಯಶಸ್ವಿ LVM3 ಉಡ್ಡಯನಗಳು:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಹೆಸರುಉಡ್ಡಯನವಾದ ದಿನವಿಧಾನಪೇಲೋಡ್
1 LVM-3/CARE MissionDec 18, 2014LVM3Crew module Atmospheric Re-entry Experiment (CARE)
2 LVM3 -D1/GSAT-19 MissionJun 05, 2017LVM3GSAT-19
3 LVM3 -D2 / GSAT-29 MissionNov 14, 2018LVM3GSAT-29
4 LVM3 - M1 / Chandrayaan-2 MissionJul 22, 2019LVM3Chandrayaan2
5 LVM3 M2 / OneWeb India-1 MissionOct 23, 2022LVM3OneWeb Gen-1
6 LVM3 M3 / OneWeb India-2 MissionMar 26, 2023LVM3OneWeb Gen-1
7 LVM3 M4 / Chandrayaan-3 Moon MissionJuly 14, 2023LVM3Chandrayaan-3

LVM3 ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗ: ಇದು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು 4,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗಿನ ಪೇಲೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ವಾಹನವು 'ಚಂದ್ರಯಾನ-3'ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ.

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ GSLV Mk-III ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ LVM3 (ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಮಾರ್ಕ್-3) ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಈಗ CMS-03 (GSAT-7R) ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು 2 ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ LVM3 M5 ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.

1. ಉಡ್ಡಯನ ವಾಹನದ ಮಾಹಿತಿ

FeatureDetails
NameLVM3 (Launch Vehicle Mark-3)
Height43.5 meters
Diameter4 meters
Total weight640 tons
Stage3-stage rocket (2 solid + 1 cryogenic)
launch siteSatish Dhawan Space Center (SDSC), Sriharikota

2. ಹಂತಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

StageNameFuelThrustFeature
S200 (2 boosters)Solid boosterHTPB (Hydroxyl-Terminated Polybutadiene)5,150 kN eachWorld's Largest Solid Booster; 130 second burn
L110 (Core Stage)Liquid core stageN₂O₄ + UDMH (liquid fuel)1,590 kNVikas Engine (2); Burn for 200 seconds
C25 (cryogenic upper stage)Cryogenic stageLOX + LH₂ (Liquid Oxygen + Liquid Hydrogen)200 kNCE-20 engine; 640 second burn; Indigenous cryogenic technology

3. ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ:

ClassCapacity
GTO (Geosynchronous Transfer Orbit)4,000 kg + (CMS-03: ~4,400 kg)
LEO (Low Earth Orbit)10,000 kg +
Human Mission (Crew Module)Used for Chandrayaan-3, Gaganyaan

5. ಯಶಸ್ವಿ ಯೋಜನೆಗಳು (ಉದಾಹರಣೆ):

MissionSatelliteYear
LVM3-M1Chandrayaan-22019
LVM3-M2OneWeb (36 satellites)2022
LVM3-M3Chandrayaan-32023
LVM3-M4OneWeb (36 satellites)2023
LVM3-M5CMS-03 (GSAT-7R)2025

ಈ ಉಡಾವಣೆ ಏಕೆ?: ಇದು ವರ್ಧಿತ ಪೇಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು C, Extended C, Q ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ವಿಡ್ತ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನೌಕಾ ಹಡಗುಗಳು, ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಸ್ಥ ನೆಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಸಹ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಸೇವೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಸಮುದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಹಿಂದಿನ GSAT-7 ರುಕ್ಮಿಣಿ ನೌಕಾಪಡೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿತು. ಈಗ ಅದರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ GSAT-7R ಅದೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

