ಇಸ್ರೋದ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ನ 20ನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ! ನ್ಯಾವಿಕ್ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜು!
ISRO GSLV-F18/NVS-03 Launch: ಇಸ್ರೋ ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:51 ಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್18 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಬಲಪಡಿಸುವ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'NVS-03' ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
Published : October 30, 2026 at 9:27 AM IST
ISRO GSLV-F18/NVS-03 Launch: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸ್ವದೇಶಿ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' (NavIC) ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಇಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30ರ ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 11:51 ಗಂಟೆಗೆ (23:51 hrs IST) ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ (SDSC SHAR) ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ (SLP) ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್18/ಎನ್ವಿಎಸ್-03 (GSLV-F18/NVS-03) ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಎಕ್ಸ್ (ಟ್ವಿಟರ್) ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಉಡಾವಣಾ ದಿನ! ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್18/ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಮಿಷನ್ ಇಂದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲು ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಮಹತ್ವದ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 'NVS-03' ಅನ್ನು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ (GTO) ತಲುಪಿಸಲಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದು 20ನೇ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ.
ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ? ಇಸ್ರೋದ GSLV-F18/NVS-03 ಮಿಷನ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 30, 2026 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 11:51ಗೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದು ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ NavIC ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಲೈವ್ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು? ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು..
- ಲೈವ್ ಲಿಂಕ್: youtube.com/live/qIiYr3tRSqE
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಿಷನ್ ವಿವರಗಳಿಗೆ: isro.gov.in
ಏನಿದು ನ್ಯಾವಿಕ್ (NavIC) ಸಿಸ್ಟಮ್, ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ನ್ಯಾವಿಕ್ (Navigation with Indian Constellation) ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ವದೇಶಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಾನ (Position), ವೇಗ (Velocity) ಮತ್ತು ಸಮಯದ (Timing) ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ (SPS): ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
- ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ (RS): ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕೃತ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆದ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ.
NVS-03 ಉಪಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸುಮಾರು 2,250 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಪಗ್ರಹವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಳೆಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನಿರಂತರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಸ್ರೋ ರೂಪಿಸಿರುವ 5 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
Launch Day! The GSLV-F18/NVS-03 Mission is scheduled for launch today, 30 October 2026, at 23:51 hrs IST from Satish Dhawan Space Centre (SDSC SHAR), Sriharikota. Watch live: 30th October 2026, 23:20 hours IST onwards https://t.co/Mbllc4lcM2 Mission details: https://t.co/6YvrbYjFJI #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC— ISRO (@isro) October 30, 2026
ಸ್ವದೇಶಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಕ್ (ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ): NVS-03 ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವದೇಶಿ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ L1 ಸಿಗ್ನಲ್ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ L5 ಮತ್ತು S ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ 'L1 ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಗ್ನಲ್' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾವಿಕ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಮಿಷನ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ಸವಾಲು: ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 'NVS-01' ಅನ್ನು ಮೇ 29, 2023 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್12 ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಬಂದ NVS-02 ಉಪಗ್ರಹವು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಕಕ್ಷೆ ಏರಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
ಇಂದಿನ NVS-03 ಮಿಷನ್ ಇಸ್ರೋಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಸ್ರೋ ಹಳೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಲು ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ 'ಪೈರೋ ವಾಲ್ವ್'ಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಾರಿಸುವ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಇಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಉಡಾವಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ರಾಕೆಟ್ ಕಕ್ಷೆ ತಲುಪುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಉಪಗ್ರಹವು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಏರುವ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಿರ್ಧರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಹೊಸ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
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