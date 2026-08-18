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ಇಸ್ರೋದಿಂದ 100 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ವರದಿ, ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ದೇಸಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

Nilesh Desai Interview: ಇಸ್ರೋದಿಂದ 100 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ವರದಿ ಬಗ್ಗೆ ಚಂಡೀಗಢನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

CHANDIGARH CONCLAVE ISRO SCIENTISTS RESIGNATION GAGANYAAN MISSION DELAY ISRO VS SPACEX LAUNCH COST
ಇಸ್ರೋದಿಂದ 100 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2026 at 3:19 PM IST

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Nilesh Desai Interview: ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಚಂಡೀಗಢ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 'ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ' "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನ 2026" ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ದೇಶದ 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಮಿಷನ್ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ 10 ಸಿಇಒಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು, ಸ್ಪೇಸ್​ಎಕ್ಸ್​ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮಿಷನ್​ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

100 ರಿಂದ 120 ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಸ್ರೋದ ವಿವಿಧ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 100 ರಿಂದ 120 ಅನುಭವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವರದಿಗಳಿವೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿ, "ಇಸ್ರೋನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರ್​ಗಳ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಎಂದರು.

"ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆದಾಗಿನಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್-ಅಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ರೈನ್ ಡ್ರೈನ್ ತಡೆಯಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆಯು ಈಗ ಗಗನಯಾನದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

SpaceX ನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು! ಸಂದರ್ಶನದ ವೇಳೆ ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇಂದು ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋ ಮುಂದಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. "ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಕಂಪನಿ SpaceX ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 50 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಸ್ರೋದ ಉಡಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ SpaceX ಗಿಂತ ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 4 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಈಗ SpaceX ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದರು.

ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ 6-7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ'ವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಗನಯಾನ ಮತ್ತು 'ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ' ವಿಳಂಬ: ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು "ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಾದ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಕೋವಿಡ್-19 ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕೆಲಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಭಾರತವು ಮೂರು ಮಾನವರಹಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಿಷನ್​ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇದಲ್ಲದೆ 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ'ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೊದಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಯಾರು? ನಿಲೇಶ್ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅನ್ವಯಿಕ ಕೇಂದ್ರ'ದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. ಭಾರತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಮಿಷನ್​ನಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೇಂದ್ರವು ಲ್ಯಾಂಡರ್​ನ ಸೆನ್ಸಾರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ರಾಡಾರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. NASA ಮತ್ತು ISRO ನ ಜಂಟಿ 'NISAR' ಉಪಗ್ರಹ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

CHANDIGARH CONCLAVE
ISRO SCIENTISTS RESIGNATION
GAGANYAAN MISSION DELAY
ISRO VS SPACEX LAUNCH COST
SCIENTIST NILESH DESAI INTERVIEW

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