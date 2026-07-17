ಇಸ್ರೋಗೆ ಗುಡ್ಬೈ ಹೇಳಿದ ನೂರಾರು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ರಾಜೀನಾಮೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ!
ISRO Scientists Resign: ಇಸ್ರೋದ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು, ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವೇನು? ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
Published : July 17, 2026 at 9:27 AM IST
ISRO Scientists Resign: ಇಸ್ರೋ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳ ಪರ್ವ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬುದು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ರೋಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಗಗನಯಾನನಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಯಾವುವು?: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ ಹೊಸ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಇಸ್ರೋ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ನಿರ್ಗಮನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತ ವಿಷಯಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗಗಳೊಳಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2020ರ ನಂತರ ಈ ನಿಯಮ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರವು ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುವವರು ಯಾರು?: ಕೇಂದ್ರವು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಗದ ಅಡಿ ಬರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ ನಂತರವೇ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಯು.ಆರ್. ರಾವ್ ಉಪಗ್ರಹ ಕೇಂದ್ರ (URSC) ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (VSSC) ದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ (SDSC), ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ (LPSC) ಮತ್ತು ಇತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ಗಗನಯಾನಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜೀನಾಮೆಗಳು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ LVM3 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಟಿ ಅವರಂತಹ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಿರ್ಗಮನವು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏಕೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರುವಂತೆಯೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಮತ್ತು 2023ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿವೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹೂಡಿಕೆಗಳು $150 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೀರಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೈರೂಟ್ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್, ಪಿಕ್ಸೆಲ್, ಧ್ರುವ ಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಕುಲ್ ಕಾಸ್ಮೋಸ್ನಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳು ಅನುಭವಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇಸ್ರೋವನ್ನು ತೊರೆದು ಈ ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಒಲವು ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾಸಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ತ್ವರಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಸ್ರೋ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಲು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ, ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮತ್ತು ಮಂಗಳಯಾನ-2 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೊಡೆತವಾಗಿದೆ.
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