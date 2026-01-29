ETV Bharat / technology

ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣ: ಇಸ್ರೋದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳ ವರದಿ ಏನು?

Sabarimala Gold Case: ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಇಸ್ರೋದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಿವೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ವರದಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ISRO SCIENTIFIC TEST SABARIMALA GOLD WAS STRIPPED HIGH COURT SLAMS SIT TEAM KERALA TEMPLE GOLD THEFT
ಇಸ್ರೋದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ವರದಿ ಏನು? (Photo Credit: ETV Bharat and ISRO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 7:55 AM IST

Updated : January 29, 2026 at 8:49 AM IST

Sabarimala Gold Case: ಶಬರಿಮಲೆ ಚಿನ್ನದ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣದ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತನಿಖೆಗಳು ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿವೆ. ಇಸ್ರೋದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ (ಸನ್ನಿಧಾನಂ) ಬಾಗಿಲಿನ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (SIT) ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಕೇರಳ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ನ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ಇದು ತಳ್ಳಿಹಾಕುತ್ತದೆ.

ವಿವರವಾದ ವಸ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ನಂತರ, ಇಸ್ರೋದ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಶಬರಿಮಲೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಫಲಕಗಳು ಮೂಲ ತಾಮ್ರದ ಹಾಳೆಗಳು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕದ್ದ ಭಾಗವು ಘನ ಚಿನ್ನವಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಮ್ರದ ಮೇಲಿನ ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಘನ ಚಿನ್ನದ ಫಲಕಗಳು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ "ಕಟ್ಟಿಲ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ನಂತರ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಹಾಳೆಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ತಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಫಲಕಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎದ್ದಿರುವ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಆದ್ರೆ ಫಲಕಗಳ ಬದಲಿಯಿಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸುವ ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರಾವಣಗಳು ಹಾಳೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗಳ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಅಸಲಿ ಹಾಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಹೊಸದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮಾದರಿಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್‌ಐಟಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಅಂತಿಮ ಸಂಯೋಜಿತ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.

ತನಿಖೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ತನಿಖೆಯ ಗಮನವು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಜನರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ISRO SCIENTIFIC TEST
SABARIMALA GOLD WAS STRIPPED
HIGH COURT SLAMS SIT TEAM
KERALA TEMPLE GOLD THEFT
SABARIMALA GOLD CASE

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

