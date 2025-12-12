6500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ INDIAN ’ಬಾಹುಬಲಿ‘
ISRO Rocket Launch: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
Published : December 12, 2025 at 8:27 AM IST
ISRO Rocket Launch: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 6.5 ಟನ್ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋದ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ LVM3 ಈ ಅಮೆರಿಕ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದೆ.
ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಮೂಲದ AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ. AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, "ಯುಎಸ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಉಡಾವಣೆಯ ನಂತರ ಇದು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಂತದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 2,400 ಚದರ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ಸ್ 1-5 ಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್-2 ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ನಿರಂತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು AST ಸ್ಪೇಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಹ ಅನೇಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಚಿಂತಿಸಿದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕವರೇಜ್ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವ ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾದ, ತಡೆರಹಿತ ನೇರ-ಸಾಧನ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
10,000 MHz ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಪಗ್ರಹವು 10,000 MHz ವರೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು LVM3 ಲಾಂಚರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ, ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿ, ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. LVM-3 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 4.4 ಟನ್ ತೂಕದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ CMS-3 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. LVM3 ಮೂರು ಹಂತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು 8,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ (LEO) ಮತ್ತು 4,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO) ಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಮಾನವ-ರೇಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
