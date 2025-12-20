ETV Bharat / technology

ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವಿಳಂಬ; ಇಸ್ರೋ ಅಮೆರಿಕದ 6,500 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ?

ISRO Rocket Launch Again Delayed: ಇಸ್ರೋದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್​ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 6.5 ಟನ್ ತೂಕವಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

ISRO ROCKET LAUNCH DELAYED BLUEBIRD 6 SATELLITE BLUEBIRD 6 ROCKET DELAYED AGAIN HEAVIEST COMMERCIAL SATELLITES
ಇಸ್ರೋ ಅಮೆರಿಕದ 6500 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? (Photo Credit: X/ISRO)
ISRO Rocket Launch Again Delayed: ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆದ ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ LVM3 ಡಿಸೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಮುನ್ನಾ ದಿನದಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್-6 ಎಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ, ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

6,500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ 100% ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ರಚಿಸಲಿದೆ.

ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯ: ಈ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:54ಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ 6 ಉಪಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟೆನಾ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಂಟೆನಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ಮಿಷನ್ ಉದ್ದೇಶವೇನು?: ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗೆ ನೇರ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯಾದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ನಿಪುಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ AST ಸ್ಪೇಸ್‌ಮೊಬೈಲ್ ತನ್ನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಈಗ ಭಾರತದ LVM3 ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಒನ್‌ವೆಬ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ಭಾರತೀಯ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 72 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿತು. 2026ರ ಆರಂಭದ ವೇಳೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮಾಲೀಕ ಅಬೆಲ್ ಅವೆಲ್ಲನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಭಾರತದ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತೆ?: ಈ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 43.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ (14 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರ) ಮತ್ತು ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 642 ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ-ಕಕ್ಷೆಯ ಜಾಗಕ್ಕೆ 10 ಟನ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

