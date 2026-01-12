ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ ಇಸ್ರೋದ PSLV C62 ಮಿಷನ್! ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ?
ISRO PSLV C62 Mission: ಇಸ್ರೋ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಅನ್ವೇಷ (EOS-N1) ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : January 12, 2026 at 8:18 AM IST
ISRO PSLV C62 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇಸ್ರೋ 260 ಟನ್ ತೂಕದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ 14 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ (ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ) ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋ ಭಾನುವಾರ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಇತರ 14 ಸಹ - ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯೂಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎನ್ಎಸ್ಐಎಲ್) ಗಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು 14 ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. 260 ಟನ್ ತೂಕದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:18 ಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅನ್ವೇಷ ಭಾರತದ ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
Launch Day for PSLV-C62 / EOS-N1 Mission.— ISRO (@isro) January 12, 2026
🔴 Live coverage from 09:45 IST
🚀 Liftoff at 10:18:30 IST
Livestream link: https://t.co/fMiIFTUGpf
For more information Visit:https://t.co/3ijojDaYB2
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ರಾಕೆಟ್ನ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:48 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. PSLV-C62/EOS-N1 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಮೊದಲು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಯುಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ 13 ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 17 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ-ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.
ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?
ರಾಕೆಟ್ನ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತ (PS4) ನಂತರ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗೆ ಸೇರಿದ ಸುಮಾರು 25 - ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕದ ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (KID) ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದ ನಂತರ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಭಾರತದ "ಸೂಪರ್ ವಿಷನ್" ಕಣ್ಣು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾದ ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 600 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ - ಸಿಂಕ್ರೊನಸ್ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (SSO) ನಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಕೋನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕನಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಸೇನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳಾಗಿರಲಿ, ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಬಹುದು. ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಉಳಿದ 14 ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಸಹ 260 ಟನ್ ತೂಕದ PSLV-C62 ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ HRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವು 'ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್' (HRS) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ವಿಶಾಲ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಕೆಲವೇ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯೆಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಂತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ:
- ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸೇನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು HRS ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರುಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾದ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. HRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 3D ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು HRS ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ದೇಶಗಳು HySIS ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಸಹ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 29, 2018 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. HySIS ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು 380ಕೆಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು ಮತ್ತು 55 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅನ್ವೇಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ HySIS ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು PSLV 64ನೇ ಹಾರಾಟ: PSLV ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 63 ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-1, ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ (MOM) ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ PSLV ಮಿಷನ್ PSLV-C61 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೇ 18, 2025 ರಂದು EOS-09 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
