ನಾಳೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಲಿದೆ ಭಾರತದ 'ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು': 504 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ
ISRO EOS-N1 Mission: ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ PSLV-C62 ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಇದರ ನೇರಪ್ರಸಾರದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 11, 2026 at 2:41 PM IST
ISRO EOS-N1 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 12ರ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:18:30ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ PSLV-C62 ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಗಾವಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯೆಂದರೆ "ಅನ್ವೇಷ" ಎಂಬ ಸಂಕೇತನಾಮ ಹೊಂದಿರುವ EOS-N1 ಉಪಗ್ರಹ.
EOS-N1 (ಭೂಮಿ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ - ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ 1) ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಭಾರತೀಯ ಖಾಸಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಂಪನಿಯಾದ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ದೂರಸ್ಥ ಸಂವೇದಿ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
- ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್: EOS-N1 140ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಲ್ಲ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 3-4 ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ (RGB + NIR) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಸ್ಯಗಳ ಆರೋಗ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಖನಿಜಗಳು, ತೈಲ ಸೋರಿಕೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕುರಿತು ಬಹಳ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಬಳಕೆಗಳು: ಕೃಷಿ (ಬೆಳೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಪತ್ತೆ), ಪರಿಸರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ (ಕಾಡಿನ ಬೆಂಕಿ, ಮಾಲಿನ್ಯ), ಗಣಿಗಾರಿಕೆ (ಖನಿಜ ಪರಿಶೋಧನೆ), ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪ್ರವಾಹ, ಬರಗಾಲ), ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ: ಇದು "ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು" ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಇದು 500-600 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (LEO) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು.
ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಉಡಾವಣೆ: PSLV-C62 "ಅನ್ವೇಷ" ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿನ ಕೆಸ್ಟ್ರೆಲ್ ಇನಿಶಿಯಲ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟರ್ (KID) ಸೇರಿದೆ. ಇದು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ನ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ನ ಮರು-ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ SR-2, ಅಸ್ಸಾಂ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಲಚಿತ್-1 ಮತ್ತು ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ CGUSAT-1.
ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?
- ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆದ ISRO Official ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಇದನ್ನು https://www.isro.gov.in/Mission_PSLV_C62.html ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಕೆಟ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಕೆಟ್ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಇಒಎಸ್-ಎನ್1 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ 61 ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾದ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೆ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಇಸ್ರೋದ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು?: ಮೇ 18, 2025 ರಂದು ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ 61 ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಆದರೆ ಉಡಾವಣೆಯ ಎಂಟು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಭವಿಸಿತು. ರಾಕೆಟ್ನ ಮೂರನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡದ ಹಠಾತ್ ನಷ್ಟವು ಇಒಎಸ್-09 ಉಪಗ್ರಹವು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಿತ ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿತು ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ವಿಫಲವಾಯಿತು.
ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ: ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಮರುಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನಳಿಕೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ 1993 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇ 2025ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು ತನ್ನ 62 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 95% ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮಂಗಳಯಾನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನ-1 ಅನ್ನು ಈ ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ?: ಇದು ಘನ ಮತ್ತು ದ್ರವ ಇಂಧನವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ನಾಲ್ಕು ಎಂಜಿನ್ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿಯಿಂದ 600 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ 1750 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಭಾರವನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಹುದು. ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸುಮಾರು ₹250-300 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು?: ಈ ರಾಕೆಟ್ ಸಾಗರವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಒಎಸ್-ಅನ್ವೇಶಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ರಾಕೆಟ್ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ನವೀಕರಣಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹೊಸ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಸ್ರೋ: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿರಲಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿರಲಿ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಈಗ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ವಿಯಂತಹ ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ಇಸ್ರೋದ ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಹಿನ್ನಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಅದರ ವರ್ಷಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಅದನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
