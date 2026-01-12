ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಿತು ಭಾರತದ ಭರವಸೆ ರಾಕೆಟ್: ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟೆನ್ಶನ್ನೋ.. ಟೆನ್ಶನ್!!
ISRO PSLV-C62 Launched: ಇಸ್ರೋ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಅನ್ವೇಷ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ವರ್ಷದ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.
Published : January 12, 2026 at 10:41 AM IST|
Updated : January 12, 2026 at 10:53 AM IST
ISRO PSLV-C62 Launched: ಹೊಸ ವರ್ಷ, ಹೊಸ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ. ಭಾರತವು ತನ್ನ 2026ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋದ ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಆದ PSLV-C62 ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ತನ್ನ "ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು" ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದರ ಹೆಸರು ಅನ್ವೇಷ. ಆದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಇಸ್ರೋ ತಂಡ ಟೆನ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳಗಿದೆ.
PSLV-C62 ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು 2026ರ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಕಕ್ಷೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರಯಾನ-1, ಮಂಗಳಯಾನ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ರಾಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಜಗತ್ತು ನಂಬುವ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಿರಂತರತೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹದಲ್ಲಿ HRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಅನ್ವೇಷ ಉಪಗ್ರಹವು 'ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್' (HRS) ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆಳಕಿನ ವಿಶಾಲ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಇದು ಕೆಲವೇ ಅಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯೆಗಳ ಬೆಳಕನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಛಾಯೆಗಳು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಜವಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ನಂತಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಮಾನವ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ:
- ಕಾಡುಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರುಮನೆ ಅನಿಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅವು ಮಿಲಿಟರಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
- ಸೇನಾ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಬಹುದೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು HRS ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮರುಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಜಿಗುಟಾದ ಮಣ್ಣು ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಸುಲಭ. HRS ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶತ್ರು ಸೈನಿಕರನ್ನು ಅಥವಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- 3D ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಶನ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು HRS ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ಶತ್ರು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ಚಲನವಲನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆರು ದೇಶಗಳು HySIS ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ: ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಚೀನಾ, ಜರ್ಮನಿ, ಜಪಾನ್, ಇಟಲಿ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗಳು ಸಹ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿವೆ. ಭಾರತವು ಈ ಹಿಂದೆ ನವೆಂಬರ್ 29, 2018 ರಂದು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. HySIS ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು 380ಕೆಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು ಮತ್ತು 55 ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಅನ್ವೇಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ HySIS ನ ನವೀಕರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಇದು PSLV 64ನೇ ಹಾರಾಟ: ಈ ಉಡಾವಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ PSLV ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 64 ಯಶಸ್ವಿ ಹಾರಾಟಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-1, ಮಾರ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮಿಷನ್ (MOM) ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ-L1 ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇದರ ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ PSLV ಮಿಷನ್ PSLV-C61 ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೇ 18, 2025 ರಂದು EOS-09 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಮೂರನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ಉಡಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಶನಿವಾರ ತಿರುಪತಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 14 ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಒಎಸ್-ಎನ್1 ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಸಿ62 ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಪೂಜೆ ಕೈಗೊಂಡರು. ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನದ ಚಿಕಣಿ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದ್ದರು.
