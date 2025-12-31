ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆ: ಮಹತ್ವವೇನು?
ISRO Third Launch Pad: ಇಸ್ರೋ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ.
Published : December 31, 2025 at 11:14 AM IST
ISRO Third Launch Pad: ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭಾರಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳ ಲಾಂಚಿಂಗ್ಗೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ:
- ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ (SDSC) ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ.
- ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು?
- 12,000-14,000 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ದೊಡ್ಡ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲು ISRO ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.
- ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮೂರನೇ ಪ್ಯಾಡ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಮ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು:
- ಭಾರಿ ಎತ್ತರದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಒದಗಿಸುವುದು.
- ಸಮಾನಾಂತರ ಉಡಾವಣಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದು.
- ಉಡಾವಣಾ ಆವರ್ತನ ಮತ್ತು ತಿರುವು ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು.
- ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು.
ಇದು ಇಸ್ರೋ ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕುರಿತ ಇತರೆ ವಿವರಗಳು:
- ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 135 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.
- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವು 175 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1971ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿಣಿ-125 ಸೌಂಡಿಂಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.
- 2002ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಅವರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾತ್ರ:
- SDSC ಭಾರತದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ:
- ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್
- ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು
- ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತರಗ್ರಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು
ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವ:
- ಮೂರನೇ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮಾನವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ, ದೊಡ್ಡ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ಆಳವಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
