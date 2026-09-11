ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿಷಯ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ ಇಸ್ರೋ: ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕಡಿಮೆ, ಎಲ್ ನಿನೋ ಅಬ್ಬರ!!; ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊರತೆಯೇ?
Very Strong El Nino 2026: ಇಸ್ರೋದ ಓಷನ್ಸ್ಯಾಟ್-3 ಉಪಗ್ರಹವು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕುಸಿತ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಬಲವಾದ ಎಲ್ ನಿನೋ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
Published : September 11, 2026 at 4:43 PM IST
Very Strong El Nino 2026: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಮುದ್ರ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಓಷನ್ಸ್ಯಾಟ್-3 (EOS-06) ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಿಂದ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸುದ್ದಿ ತಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿರುವ ಎಲ್ ನಿನೋ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸುವ ಮೊದಲೇ, ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಆಧಾರವಾದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಪಗ್ರಹ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಏನಿದು ಓಷನ್ಸ್ಯಾಟ್-3 ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್-ಎ?: 2022ರಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಓಷನ್ಸ್ಯಾಟ್-3 ಉಪಗ್ರಹವು ಸಾಗರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಯುವ ವೈದ್ಯನಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಓಷನ್ ಕಲರ್ ಮಾನಿಟರ್-3 (OCM-3) ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾಟರೋಮೀಟರ್ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು ಸಾಗರದ ಬಣ್ಣ, ತಾಪಮಾನ, ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ.
El Niño is leaving its fingerprint on the ocean—and ISRO’s satellite is watching!— ISRO (@isro) September 11, 2026
ISRO’s EOS-06 (Oceansat-3) is detecting a reduction in ocean Chlorophyll-a for the month of June 2026, indicating changes in tiny marine plants (phytoplankton), along with a shift in surface… pic.twitter.com/tMRR8pdBuD
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (NRSC) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ (2023, 2024, 2025, 2026) ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್-ಎ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್-ಎ ಎಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹಸಿರು ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರ್ಥ.
2024, 2025 vs 2026 - ಏನು ಬದಲಾಯಿತು?: NRSC ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಜೂನ್ 2024 ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2025ರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ENSO (ಎಲ್ ನಿನೋ ಸದರ್ನ್ ಆಸಿಲೇಷನ್) ತಟಸ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದವು. ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಜೂನ್ 2026ರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ.
- ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕುಸಿತ: ಮೇಲ್ಮೈ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್-ಎ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ - ಜೂನ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹರಡುವಿಕೆ ಕುಗ್ಗಿದೆ.
- ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ಹಿಮ್ಮುಖ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಬೀಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುತಗಳು (ಟ್ರೇಡ್ ವಿಂಡ್ಸ್) ಈಗ ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಬೀಸಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ. ಇದು ಎಲ್ ನಿನೋ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ.
- ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯೇ?: ಸಾಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಉತ್ಪಾದಕತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯು, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಾಗರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಸಂಚಕಾರ ಒದಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವೇನು?: ಎಲ್ ನಿನೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಭಾಜಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರುತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಮುದ್ರದ ಆಳದಲ್ಲಿರುವ ತಂಪಾದ, ಪೋಷಕಾಂಶಭರಿತ ನೀರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ (Upwelling) ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
ಪೋಷಕಾಂಶ ಇಲ್ಲದೇ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವ ಮೇಲ್ಪದರದಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗಳು ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಗಳೇ ಸಮುದ್ರದ ಆಹಾರ ಸರಪಳಿಯ ಮೂಲ. ಅವು ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಮೀನುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಿ ಅವುಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಕುತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ? ಇಸ್ರೋ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನು?: ಜಾಗತಿಕ ಹವಾಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 'ಅತ್ಯಂತ ಬಲವಾದ' ಎಲ್ ನಿನೋ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿ 2027ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ - ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ, ಶಾಖದ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವೆಡೆ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
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