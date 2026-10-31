ಇಸ್ರೋ ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿ: ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಉಪಗ್ರಹ, ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ‘ನ್ಯಾವಿಕ್’ಗೆ ಮರುಜೀವ!
ISRO NVS 03 Launched: ಇಸ್ರೋ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ‘ಎನ್ವಿಎಸ್-03’ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ‘ನ್ಯಾವಿಕ್’ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಖರ ಸಮಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದೆ.
Published : October 31, 2026 at 7:27 AM IST
ISRO NVS 03 Launched: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ (GSLV) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ‘ಎನ್ವಿಎಸ್-03’ (NVS-03) ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಎರಡನೇ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ನಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ 11:51 ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 50 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ ರಾಕೆಟ್ ಮುಗಿಲತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿತು. 24 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಈ ಉಡಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
ಸುಮಾರು 18 ನಿಮಿಷಗಳ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಯಾಣದ ನಂತರ ರಾಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕ್ರಯೋಜನಿಕ್ ಮೇಲ್ಹಂತ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರೂ ಹಂತಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ತದನಂತರ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ, ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO) ಕಕ್ಷೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ವದೇಶಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಎಂದೇ ಕರೆಯಲಾಗುವ 'ನ್ಯಾವಿಕ್' (NavIC) ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಬಲವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಏನಿದು ನ್ಯಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?: ನ್ಯಾವಿಕ್ (Navigation with Indian Constellation - NavIC) ಎನ್ನುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾರತವೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ವದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹ ಆಧಾರಿತ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ಜಿಪಿಎಸ್ (GPS) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 1,500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯವರೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಲೊಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾವಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿದೇಶಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.
#WATCH | GSLV -F18 rocket has successfully injected the NVS-03 satellite in orbit. GSLV-F18/NVS-03 Mission accomplished. The GSLV-F18 vehicle placed NVS-03 satellite into a Geosynchronous Transfer Orbit. NVS-03 is the third satellite in next generation navigation satellite system envisaged for providing continuity of navigation services for IRNSS series. The satellite carries Indigenous Atomic clock, along with the procured Atomic clocks. It also includes L1 signal in addition to existing L5/S signals with Coverage over India land mass and a region extending 1500 km around Indian geopolitical boundary. (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್18 (GSLV-F18) ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ 2250 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ‘ಎನ್ವಿಎಸ್-03’ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಉಡಾವಣೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರು ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರರು ಹಾಗೂ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಲಯದ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರವನ್ನು (Indigenous Atomic Clock) ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ನಿಖರ ಸಮಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ 'ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಸಮಯ' ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ತಳಹದಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಜಿಎಸ್ಎಲ್ವಿ-ಎಫ್17 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 'ಇಒಎಸ್-05' (EOS-05) ಜಿಯೋ-ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಭೂ-ಚಿತ್ರಣದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು?: ಈ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಎನ್ವಿಎಸ್-03 ಉಪಗ್ರಹವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಸ್ವದೇಶಿ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳು (Indigenous Atomic Clocks) ಹಾಗೂ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರಗಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯದ ಸಿಗ್ನಲ್ಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಎನ್ವಿಎಸ್-01 ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮೂರು ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹವು ಕೈಜೋಡಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ಪೊಸಿಷನ್, ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಂಗ್ (PNT) ಸೇವೆಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ ಹಾಗೂ ವೇಗವಾಗಲಿವೆ.
#WATCH | GSLV-F18/NVS-03 Mission | Sriharikota, Andhra Pradesh: At Satish Dhawan Space Centre, ISRO chief Dr. V. Narayanan says, "I am delighted to announce that GSLV-F18 has successfully and precisely injected the navigation satellite 03, weighing 2250 kg, into the intended elliptical orbit. Let me congratulate each and every team member of ISRO, industrial partners, academia for this outstanding accomplishment...This mission was accomplished with the least turnaround time of just 56 days between successive GSLV missions...With the success of this launch, the NavIC constellation is restored to the minimum operational configuration with 4 satellites...NavIC constellation is a strategic national asset that provides the nation independent access to position, navigation and timing services. The NavIC satellites are also used for civilian applications...NavIC along with Gagan represents India's contribution to the broader global navigation ecosystem through navigation services...One of the indigenous atomic clocks is already placed in orbit. I am extremely happy to inform the nation that on 4th September we have successfully placed the EOS-05 geo-imaging satellite by the GSLV-F17 vehicle and the satellite is working perfectly in the intended orbit. This is the first imaging satellite of India in the geo platform and we are getting outstanding data from that satellite..." (Video: ISRO)— ANI (@ANI) October 30, 2026
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದಾಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು?
- ರೈಲು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ರೈಲುಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ (ನೇರವಾಗಿ) ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ.
- ‘ಒಂದು ದೇಶ, ಒಂದು ಸಮಯ’ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ‘ಲೀಗಲ್ ಮೆಟ್ರೋಲಜಿ (ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟೈಮ್) ನಿಯಮಗಳು 2026’ ಅನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ‘ಒನ್ ನೇಷನ್, ಒನ್ ಟೈಮ್’ ಯೋಜನೆಗೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹದ ಪರಮಾಣು ಗಡಿಯಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿವೆ.
- ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಸೇವೆಗಳು: ಮೊಬೈಲ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ (Disaster Management), ನಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಕೆ (Mapping) ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು: ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನಾವಿಕ್ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ವಲಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.
ಓದಿ: ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಿಗ್ ರಿಸರ್ಚ್: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಗರಗಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಣ! ದಶಕಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು ಟ್ರೆಂಡ್!