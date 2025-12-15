ಅಮೆರಿಕದ 6500 ಕೆಜಿ ಉಪಗ್ರಹದ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮುಂದೂಡಿಕೆ: ಇಸ್ರೋ ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಹೀಗಿದೆ
ISRO Rocket Launch Delayed: ಇಸ್ರೋದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕದ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 6.5 ಟನ್ ತೂಕವಿದ್ದು, ಈಗ ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ದಿನಾಂಕ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 8:52 AM IST
ISRO Rocket Launch Delayed: ಇಸ್ರೋದ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. 6500 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 ಅನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ ಎಎಸ್ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾದ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ -6 ಉಪಗ್ರಹವು ವಿಶ್ವದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ? ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪಗ್ರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಾಕೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಭಾರಿ ತೂಕದಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 21ರ ವರೆಗೆ ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಹೇಳುವುದೇನು? ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪಗ್ರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಉಡಾವಣೆಯು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ದಾಖಲೆಯ 6500 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿದ್ದು, ಇದು ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಶ್ರೇಣಿಯಿಂದ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ LVM-3 ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಂತ ಹಂತದ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 2,400 ಚದರ್ ಅಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ರವಾನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇಗವಾದ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಉಪಗ್ರಹವು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಟವರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
10,000 MHz ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಉಪಗ್ರಹವು 10,000 MHz ವರೆಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-6 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು LVM3 ಲಾಂಚರ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಿ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಿ, ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾದ ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. LVM-3 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು 4.4 ಟನ್ ತೂಕದ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ CMS-3 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. LVM3 ಮೂರು ಹಂತದ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವಾಗಿದೆ. ಇದು 8,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಗೆ (LEO) ಮತ್ತು 4,000 ಕೆಜಿ ವರೆಗೆ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO) ಗೆ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಈ ರಾಕೆಟ್ನ ಮಾನವ-ರೇಟೆಡ್ ಆವೃತ್ತಿಯು 2027 ರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: ಗೂಗಲ್ನಿಂದ ಹೊಸ AI ಟೂಲ್! ಅದು ನಿಮಗಾಗಿ ಆ್ಯಪ್ಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?