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ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಇಸ್ರೋ! 36,000 ಕಿ.ಮೀ.ನಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣು!

GSLV F17 EOS 05 Launch Success: ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ GSLV-F17 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ EOS-05 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ISRO ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..

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GSLV-F17 ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ EOS-05 ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ (Photo Credit: ISRO Spaceflight)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 6:42 AM IST

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Updated : September 4, 2026 at 7:27 AM IST

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GSLV F17 EOS 05 Launch Success: ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2:55 ಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ GSLV ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ EOS-05 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ EOS-05 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಅದರ ನಿಗದಿತ Sub-Geosynchronous Transfer Orbit ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: "GSLV-F17 ವಾಹನವು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ EOS-05, Geo-Imaging Satellite ಅನ್ನು ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಖರವಾಗಿ ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ISRO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ. ವಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು GSLV ಮೂಲಕ GTO ಅಥವಾ Sub-GTO ಕಕ್ಷೆಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ. GSLV ಯ 19ನೇ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. EOS-05 ನಿಯರ್ ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಉಡಾವಣೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮ ಇದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

EOS-05 ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?: 36,000 ಕಿ.ಮೀ ನಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲುಈ ಮಿಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುವ EOS-05 ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತಕ್ಕೆ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೊದಲ Geosynchronous ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, "ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. EOS-05 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, Visible, Infrared, Multispectral ಮತ್ತು Hyperspectral ಬ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. GSLV-F17 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು 51.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು 420.5 ಟನ್ ತೂಕವಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ISRO EOS 05 LAUNCH EOS 05 HEAVIEST GSLV SATELLITE SRIHARIKOTA LAUNCH SEP 2026 ISRO CHIEF V NARAYANAN EOS 05
GSLV-F17 ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋ EOS-05 ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ (@isro/X via PTI Photo))

ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಪ್‌ಡೇಟ್: ISRO ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಶುಕ್ರವಾರ "ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಗಗನಯಾನ ಮಿಷನ್ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ NVS-03 ನ್ಯಾವಿಗೇಷನ್ ಉಪಗ್ರಹ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೂ 6 ಉಡಾವಣೆಗಳು ಗುರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

GSLV-F17 EOS-05 ಮಿಷನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ವಿಷಯವಿವರ
ಉಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆGSLV-F17 ರಾಕೆಟ್, EOS-05 Earth Observation Satellite, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ Satish Dhawan Space Centre, ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2:55 IST, Sub-Geosynchronous Transfer Orbit ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ, ISRO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ Dr V Narayanan ಘೋಷಣೆ
ರಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹ ವಿಶೇಷತೆರಾಕೆಟ್ ಎತ್ತರ 51.7 ಮೀಟರ್, ತೂಕ 420.5 ಟನ್, ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, GSLV 19ನೇ ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ವಿ, EOS-05 GSLV ಮೂಲಕ GTO/Sub-GTO ಗೆ ಹೋದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದ Thomas Kurian, Near-Real-Time Imaging ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 36,000 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ನಿರಂತರ ಕಣ್ಗಾವಲು, ಭಾರತದ ಮೊದಲ Geosynchronous Imaging ಉಪಗ್ರಹ, Visible Infrared Multispectral Hyperspectral ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್
ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಮಿಷನ್ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ - ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಸ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ, ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ISRO ಮುಖ್ಯಸ್ಥ - Gaganyaan ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಮಿಷನ್ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಯಕತ್ವ ಶ್ಲಾಘನೆ, ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ NVS-03 Navigation Satellite ಸೇರಿ ಇನ್ನೂ 6 ಉಡಾವಣೆ ಗುರಿ

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Last Updated : September 4, 2026 at 7:27 AM IST

TAGGED:

ISRO EOS 05 LAUNCH
EOS 05 HEAVIEST GSLV SATELLITE
SRIHARIKOTA LAUNCH SEP 2026
ISRO CHIEF V NARAYANAN EOS 05
GSLV F17 EOS 05 LAUNCH SUCCESS

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