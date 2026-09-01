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ಇಸ್ರೋ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ: 36 ಸಾವಿರ ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಲಿದೆ ಹೊಸ ಉಪಗ್ರಹ!

ISRO GSLV F17 Launch Date: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರ ನಸುಕಿನ ಜಾವ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಓಎಸ್ 05 ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಇಸ್ರೋ ರಾಕೆಟ್​ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ (Photo Credit: ISRO Spaceflight)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 1:24 PM IST

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ISRO GSLV F17 Launch Date: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಉಡಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಓಎಸ್ 05 ಎಂಬ ಸುಧಾರಿತ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು ಇಸ್ರೋ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಿದ್ದು ಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು ಮತ್ತು ಇತರ ತುರ್ತು ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ರೋಗೆ ಇದು ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ.

ಉಡಾವಣೆ ಯಾವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ, ಲೈವ್ ಹೇಗೆ ನೋಡುವುದು?

  1. ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 2.55ಕ್ಕೆ ಐಎಸ್‌ಟಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಉಡಾವಣೆ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿದೆ. ರಾತ್ರಿ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
  2. ಸ್ಥಳ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ. ಈ ಪ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪ್ಯಾಡ್ ಆಗಿದೆ.
  3. ನೇರ ಪ್ರಸಾರ: ಉಡಾವಣೆಗೆ 30 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2.25ರಿಂದ ಇಸ್ರೋ ಅಧಿಕೃತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ರಾಕೆಟ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?:

  • 19ನೇ ಹಾರಾಟ: ಇದು ಭಾರತದ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್​ನ (GSLV) 19ನೇ ಹಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಲಿದೆ.
  • ಸಂರಚನೆ: ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಂಕೆ 2 ಸಂರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 4 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಓಗೈವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಫೇರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
  • ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕ: ಮೂರು ಹಂತದ ಈ ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು 51.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದ್ದು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 17 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರವಿದೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 420.5 ಟನ್ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ.
  • ಕಕ್ಷೆ: ರಾಕೆಟ್ ಇಓಎಸ್ 05 ಅನ್ನು ಸಬ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್​ಗೆ (Sub GTO) ಸೇರಿಸಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉಪಗ್ರಹವು ತನ್ನದೇ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಬಳಸಿ ಅಂತಿಮ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಲಿದೆ.

ಇಓಎಸ್ 05 ಉಪಗ್ರಹ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?: ಇಒಎಸ್ 05 ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಪಗ್ರಹವಲ್ಲ. ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ.

  • 36000 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳು 500 ರಿಂದ 600 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಒಎಸ್ 05 ಸುಮಾರು 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.
  • ಪದೇ ಪದೇ ವೀಕ್ಷಣೆ: ಕೆಳಗಿನ ಕಕ್ಷೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
  • ಬಳಕೆಗಳು: ಚಂಡಮಾರುತದ ಚಲನೆ, ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಮೇಘ ಸ್ಫೋಟದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚು ಹರಡುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಘಟನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ, ಕೃಷಿ ಯೋಜಕರು ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತ ನವೀಕರಣಗಳು ಬೇಕಾದಾಗ ಈ ಉಪಗ್ರಹ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ.

ಇಸ್ರೋಗೆ ಇದು ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಮಿಷನ್ ಯಾಕೆ?: ಈ ಉಡಾವಣೆ ಇಸ್ರೋಗೆ ಕೇವಲ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ವಿಶ್ವಾಸ ಮರುಗಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿದೆ.

  • ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಹಿನ್ನಡೆ ನಂತರ: ಸತತ ಎರಡು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳ ನಂತರ ಇಸ್ರೋ ಉಡಾವಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನಗಳು ಮೂಡಿದ್ದವು. ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಮತ್ತು ಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
  • ಇಒಎಸ್ 03 ವೈಫಲ್ಯದ ನೆರಳು: ಈ ಹಿಂದೆ 2021ರ ಆಗಸ್ಟ್ 12ರಂದು ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್10 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಇಒಎಸ್ 03 ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಇಒಎಸ್ 05 ಆ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದೆ.

ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೋ ಯೋಜನೆಗಳೇನು?: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ ವಿ ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೋ ಈಗಿನಿಂದ 2027ರ ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ 7 ದೊಡ್ಡ ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದುದು ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಹಾರಾಟವಾದ ಜಿ1 ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರಸಕ್ತ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು 8 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ಇಒಎಸ್ 05 ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ

ವಿವರಮಾಹಿತಿ
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಹೆಸರುಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್17 ಇಓಎಸ್ 05
ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕ ಸಮಯಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4, ಬೆಳಗ್ಗೆ 2.55 IST
ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆರಂಭಅದೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2.25 IST
ಉಡಾವಣಾ ಸ್ಥಳಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರ, ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ, ಎರಡನೇ ಪ್ಯಾಡ್
ರಾಕೆಟ್ ವಿವರಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಂಕೆ 2, 19ನೇ ಹಾರಾಟ, 3 ಹಂತ, 51.7 ಮೀ ಎತ್ತರ, 420.5 ಟನ್ ತೂಕ
ಫೇರಿಂಗ್4 ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ಓಗೈವ್ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಪೇಲೋಡ್ ಫೇರಿಂಗ್
ಗುರಿ ಕಕ್ಷೆಸಬ್ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕಕ್ಷೆ (Sub GTO)
ಉಪಗ್ರಹ ಹೆಸರುಇಓಎಸ್ 05 - ಸುಧಾರಿತ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ
ಉಪಗ್ರಹ ವಿಶೇಷತೆಭಾರತದ ಮೊದಲ ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹ, 36000 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರ
ಪ್ರಮುಖ ಬಳಕೆಚಂಡಮಾರುತ, ಪ್ರವಾಹ, ಮೇಘಸ್ಫೋಟ, ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಹವಾಮಾನ
ಹಿನ್ನಡೆ2021 ಆಗಸ್ಟ್ 12 ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ಎಫ್10 ಇಓಎಸ್ 03 ವಿಫಲ - ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಪಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಇಸ್ರೋಗೆ ಕಮ್‌ಬ್ಯಾಕ್, ಜಿಎಸ್‌ಎಲ್‌ವಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ2027 ಮಾರ್ಚ್‌ವರೆಗೆ 7 ಉಡಾವಣೆ, ಗಗನಯಾನ ಜಿ1 ಮಾನವರಹಿತ ಹಾರಾಟ, 12 ಉಪಗ್ರಹ, 8 ವೆಹಿಕಲ್​

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TAGGED:

EOS 05 SATELLITE LAUNCH
SRIHARIKOTA LAUNCH LIVE
ISRO SEVEN LAUNCHES 2027
GAGANYAAN G1 MISSION PLAN
ISRO GSLV F17 LAUNCH DATE

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