ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಲಡಾಖ್ನ ಹನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಸ್ಥಾಪನೆ
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಲು ಇಸ್ರೋ ಮಹತ್ವದ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ.
Published : April 18, 2026 at 4:37 PM IST
ಶ್ರೀನಗರ (ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ): ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಭೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ನಿಗಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಜಮ್ಮು- ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಡಾಖ್ನ ಎತ್ತರದ ಶೀತ ಮರುಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಹನ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹನ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಏಕೆ ಸ್ಥಾಪನೆ? ಲಡಾಖ್ನ ಹನ್ಲೆ ಪ್ರದೇಶವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳಕಿನ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸಿದ ಆಕಾಶವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ 'ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜಾಗೃತಿ ವರದಿ 2025'ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 'ಫೇಸ್ಡ್ ಅರೇ ರೇಡಾರ್' (Phased Array Radar) ಅನ್ನು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸ್ಥಳೀಯ ಹಂತ ಹಂತದ ರಾಡಾರ್ನ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಸಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೈನಿತಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಬೇಕರ್ ನನ್ ಸ್ಮಿತ್ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಆರ್ಯಭಟ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೀಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜಾಲ: ಇಸ್ರೋವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಹು ವಸ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ರಾಡಾರ್ ಅನ್ನು ಉಪಗ್ರಹಗಳು, ರಾಕೆಟ್ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 1,000 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಹು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಾಡಾರ್ಗಳು ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ನಿಖರವಾದ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎರಡೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದರು.
ಜಾಗತಿಕ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,50,000 ನಿಕಟ ವಿಧಾನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇಸ್ರೋ 18 ಘರ್ಷಣೆ ತಪ್ಪಿಸುವ ಕುಶಲತೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಭೂಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ಅದರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾದ ಉಪಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಸಾ-ಇಸ್ರೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರಾಡಾರ್ ಮಿಷನ್ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಭೂಮಿಯ ಕೆಳ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಗಂಟೆಗೆ ಸುಮಾರು 28,000 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ಸಣ್ಣ ತುಣುಕುಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದರೆ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.
