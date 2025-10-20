ETV Bharat / technology

ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯಶಸ್ಸು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ!

Solar Impact On Moon: ಚಂದ್ರಯಾನ-2ರ ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇಸ್ರೋಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.

CHANDRAYAAN 2 DETECTS SOLAR IMPACT CHANDRAYAAN 2 FROM ISRO CHANDRAYAAN 2 ISRO
ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯಶಸ್ಸು (Photo Credit: IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 20, 2025 at 7:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Solar Impact On Moon: ಭಾರತದ ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿಯು ಚಂದ್ರನ ವಾತಾವರಣದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ (CMEs) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

ಚಂದ್ರಯಾನ-2ರ ಆರ್ಬಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರ ವಾತಾವರಣ ಸಂಯೋಜನೆ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ಲೋರರ್-2 (CHACE-2) ಉಪಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ವೀಕ್ಷಣೆಯು ಮೇ 10, 2024 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿತು. ಆಗ ಅಪರೂಪದ ಸೌರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳು (CMEs) ಚಂದ್ರನನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿದವು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ "ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳ" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾದ ವಾತಾವರಣದ ಒಟ್ಟು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಆದರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗಮನಿಸದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿತು. ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳವು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು "ಮೇಲ್ಮೈ-ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಾಹ್ಯಗೋಳ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜಾಗತಿಕ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕರೋನಲ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದಾಗ ಚಂದ್ರನ ವಾತಾವರಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಜರ್ನಲ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಲೆಟರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ವರದಿಯು "ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ CHACE-2 ಗಮನಿಸಿದಂತೆ ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳದ ಮೇಲೆ ಕರೋನಲ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನ ವಾತಾವರಣವು ಸೌರ ವಿಕಿರಣ, ಸೌರ ಮಾರುತ (ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಅಯಾನುಗಳು) ಮತ್ತು ಉಲ್ಕಾಶಿಲೆಯ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳು ಮತ್ತು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದು ನಂತರ ಬಾಹ್ಯಗೋಳದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೇ 10, 2024 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯನು ಕರೋನಲ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಸೀರಿಸ್​ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸೌರಶಕ್ತಿಯು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಪರಮಾಣುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು. ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಗೋಳದಲ್ಲಿ ಅನಿಲಗಳ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. ಈ ಘಟನೆಯು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಆಳವಾದ ಆಳದ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವು ಚಂದ್ರನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ.

ಓದಿ: ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ! ಇನ್ನೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವ ಆಕಾಶ ಅದ್ಭುತ

TAGGED:

CHANDRAYAAN 2 DETECTS SOLAR IMPACT
CHANDRAYAAN 2 FROM ISRO
CHANDRAYAAN 2
ISRO
SOLAR IMPACT ON MOON

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ನಿಲ್ಲದ ಚಿನ್ನದ ಓಟ!; 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 1.35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ ಬಂಗಾರ: ಕೆಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ 2.30 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗೆ ಮುಟ್ಟಬಹುದು; MOFSL ವರದಿ

ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ & ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಈ ವರ್ಷ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಮುಹೂರ್ತ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

ಶಬರಿಮಲೆ ದೇಗುಲದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್: ಚಿನ್ನದ ಲೇಪನಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ

ಇನ್​ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವೈಬ್ಸ್​​! ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳು, ವಿಡಿಯೋಗಳು ‘ರೀಸ್ಟೈಲ್​’!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.