ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರ ತಲುಪಿದ ಇಸ್ರೋಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ

ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇಂದು ಇಸ್ರೋ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ನಿಗದಿತ ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿಸಿತು.

BAHUBALI ROCKET PM NARENDRA MODI ISRO CHAIRMAN NARAYANAN HEAVIEST COMMUNICATION SATELLITE
ಇಸ್ರೋದ LVM 03-M5 ರಾಕೆಟ್​ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆ (IANS, ISRO, ANI)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 2, 2025 at 7:53 PM IST

ISRO Chairman Narayanan Speech: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ(ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಂಧ್ರದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಉಡಾವಣಾ ಪ್ಯಾಡ್‌ನಿಂದ ಬೃಹತ್ LVM 03-M5 ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಂಜೆ 5.26ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ CMS-03 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಅಪಾರ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತಾ LVM3-M5 ರಾಕೆಟ್ ನಭಕ್ಕೆ ಜಿಗಿಯಿತು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್, 4,410 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO)ಗೆ ಸೇರಿಸಿತು. ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಭದ್ರತಾ ಜಾಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಿದೆ.

ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದ LMV3- ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್: ಮಿಷನ್ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಅನ್ನು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ LVM3 ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತಂದಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಮಿಷನ್‌ಗಾಗಿ ನಾವು ರಾಕೆಟ್‌ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಪೇಲೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ದೇಶದ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಸ್ರೋ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಗ್ರಹ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಉಡಾವಣಾ ಅಭಿಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ಸವಾಲಿನ ಸಮಯವಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನವೂ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸಲು ನಾನು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೇಳಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ C-25 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ C-25 ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಹಂತವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಿದ ನಂತರ ನಾವು ಥ್ರಸ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊತ್ತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್ LVM-3 ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲು ಮಿಷನ್ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಹಂತದ ಪುನರಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಗ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

7 ಉಡಾವಣೆಗಳು: ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏಳು ಉಡಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇಸ್ರೋ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾದ ಮತ್ತೊಂದು LVM3 ಉಡಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅಭಿನಂದನೆ: ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ CMS-03 ಅನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇಸ್ರೋಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯವು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಅವರ ಯಶಸ್ಸುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜೀವಗಳಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಿವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೋ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಯಶಸ್ವಿ; ಕಕ್ಷೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರದ ಉಪಗ್ರಹ, ನೌಕಾಸೇನೆಗೆ ಆನೆಬಲ

