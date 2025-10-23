ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್
ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ 85ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 23, 2025 at 4:20 PM IST
ನವದೆಹಲಿ: ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಮಾವೇಶ (ಇಎಸ್ಟಿಐಸಿ-2025)ವನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ನಾವೀನ್ಯಕಾರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ನಾಯಕರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 'ವಿಕ್ಷಿತ್ ಭಾರತ್ 2047' ಕಡೆಗೆ ಭಾರತದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ವೇದಿಕೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ವಿ.ನಾರಾಯಣನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ವಲಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಿನರ್ಜಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಎಸ್ಟಿಐಸಿ-2025 ಎಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಲು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಯಾನದಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಇಸ್ರೋದ ಸಾಧನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದು ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆ: ಗಗನಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಸುಮಾರು ಶೇ.85ರಿಂದ 90ರಷ್ಟು ಉಪವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿವೆ. ನಾವು ಈಗ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮೂರು ಸಿಬ್ಬಂದಿರಹಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ತರಬೇತಿ ನಿಕಟ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಹನ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬಹುದು. ಯೋಜನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಅಂತಹ ಸಂವಹನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇಸ್ರೋ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಈಗ ನಿಯೋಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಘೋಷಿಸಲಿದ್ದು, ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಚಂದ್ರಯಾನ ಮಿಷನ್ 4ರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಹಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ, ಗಗನಯಾನ ಮತ್ತು ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಎಸ್ಟಿಐಸಿ-2025 ಅನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಲಾಖೆ, ಡಿಆರ್ಡಿಒ, ಮೈಟಿ, ಮತ್ತು ಐಸಿಎಂಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತು ಸಹಕರಿಸಲು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಸಂಶೋಧಕರು ಮತ್ತು ನವೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಏಕೀಕೃತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಈ ಸಮಾವೇಶ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಏಳು ಸಮಗ್ರ ಭಾಷಣಗಳು, ಪ್ರಧಾನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಫಲಕ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು, ನೀಲಿ ಆರ್ಥಿಕತೆ, ಸುಧಾರಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 11 ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ಅಧಿವೇಶನಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
2047ರ ವಿಕಸಿತ ಭಾರತದ ಅಡಿಪಾಯ: ಈ ಸಮಾವೇಶವು ಕೇವಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ನವೋದ್ಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಇಎಸ್ಟಿಐಸಿ-2025 ಜಾಗತಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಡಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪಾಲುದಾರರ ಸಾಮೂಹಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಾರಾಯಣ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸುಸ್ಥಿರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮುಂಬರುವ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಯಶಸ್ಸು: ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಇಸ್ರೋ!
ಇಸ್ರೋ ಗಗನಯಾನ: ಡಿಸೆಂಬರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ, ಮಾನವನ ಬದಲು ರೊಬೋಟ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ