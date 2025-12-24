ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮಲಿದೆ ಬಾಹುಬಲಿ ರಾಕೆಟ್!
LVM3-M6 BlueBird Block-2 Mission: ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಭಾರತದ ಭರವಸೆ ರಾಕೆಟ್ ಆದ ಬಾಹುಬಲಿ ಗಗನಕ್ಕೆ ಹಾರಲಿದೆ. ಈ ರಾಕೆಟ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : December 24, 2025 at 7:52 AM IST
LVM3-M6 BlueBird Block-2 Mission: ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಇಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಅನ್ನು ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:54 ಕ್ಕೆ LVM3-M6 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು.
ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್-2 ಮಿಷನ್ ಜಾಗತಿಕ LEO ಸಮೂಹದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಉಪಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನೇರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 4G ಮತ್ತು 5G ವಾಯ್ಸ್ ಕಾಲ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್, ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಳಸಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾವಿಗೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಮಾನದಿಂದ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಇದು 223 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಹಂತದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸುಮಾರು 600 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಲಿದೆ. ಉಪಗ್ರಹವು ಸರಿಸುಮಾರು 6,100 ಕೆಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹವು 64 ಚದರ ಮೀಟರ್ ಅಳತೆಯ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಇಸ್ರೋ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಮಿಷನ್ ಒಂದು ಮೀಸಲಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (NSIL) ಮತ್ತು US ಮೂಲದ ಕಂಪನಿ AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NSIL ಇಸ್ರೋದ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಉಡಾವಣೆ ಸಮಯ: ಈ ಬೃಹತ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 24ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:54ಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಎಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್ 6 ಉಪಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟೆನಾ ಇದುವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವಾಣಿಜ್ಯ ಆಂಟೆನಾ ಆಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 2,400 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಡ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗಿಂತ 3.5 ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾ ರವಾನಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ನೇರಪ್ರಸಾರ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದೆಲ್ಲಿ?
- ಈ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಇಸ್ರೋದ ಅಧಿಕೃತ YouTube ಚಾನೆಲ್ ಆದ ISRO Official ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಇದನ್ನು https://www.isro.gov.in/LVM3_M6_BlueBird_Block2_Mission.html ನಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
- ಅಷ್ಟೇಅಲ್ಲ ದೂರದರ್ಶನ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು LVM3 ರಾಕೆಟ್: ಇನ್ನು ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ಗೂ ಮುನ್ನಾ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮುಂವರಿಸಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಅವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ತಿರುಮಲದ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಇದು LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಬಳಸಿ ಲೋ ಅರ್ಥ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (LEO) ಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಹೇಳಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ 4,400-ಕೆಜಿ ಪೇಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ GTOಗೆ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 43.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ LVM3 ರಾಕೆಟ್ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಎರಡು S200 ಘನ ಬೂಸ್ಟರ್ಗಳು ಲಿಫ್ಟ್ಆಫ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಉಡಾವಣೆಯ ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಉಪಗ್ರಹವು ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಹಿಂದಿನ ಭಾರವಾದ ಪೇಲೋಡ್ LVM3-M5 ಸಂವಹನ ಉಪಗ್ರಹ 03 ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಸರಿಸುಮಾರು 4,400 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಇಸ್ರೋ ನವೆಂಬರ್ 2 ರಂದು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ (GTO) ಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಿತ್ತು.
ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಒದಗಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದ ಕಂಪನಿ: AST ಸ್ಪೇಸ್ಮೊಬೈಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಬರ್ಡ್-1 ಎಂಬ ಐದು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ.
"ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ ಜನರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ನೇರ ಕರೆಗಳು), ಯಾರೂ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನು (ಏರ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ವೊಡಾಫೋನ್ನಂತಹ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೂರೈಕೆದಾರರು) ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.
