ಇಸ್ರೋ ಒಂದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ!: ಖಾಸಗೀಕರಣ ಟೀಕೆಗೆ ನಾರಾಯಣನ್ ಖಡಕ್ ಉತ್ತರ! ಮೋದಿ ಟ್ವಿಟ್
Space Privatisation India: ಇಸ್ರೋ ಒಂದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೂರಾರು ಉಪಗ್ರಹ ಬೇಕು ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾರಾಯಣನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 4, 2026 at 10:32 AM IST
Space Privatisation India: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಪಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆಗೆ ಇಸ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿ. ನಾರಾಯಣನ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೋ ಒಂದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ. ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು IANS ಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಶಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಅಗತ್ಯ: ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಸ್ರೋ ಒಂದರಿಂದಲೇ ದೇಶದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಳಿ 56 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅಗತ್ಯವು ನೂರಾರು ಉಪಗ್ರಹಗಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮದ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅಗತ್ಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಲಯ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವಿಸ್ತರಣೆಯಿಂದ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸವಾಗಿದೆ.
GSLV-F17 ಯಶಸ್ಸು - ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ: EOS-05 ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊತ್ತ GSLV-F17 ನ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಮಿಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು GSLV Mark II ವಾಹನದಿಂದ ಎತ್ತಲಾಗಿದೆ. GSLV Mark II ವಾಹನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 1,536 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಇಂದು ನಾವು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸುಮಾರು 40% ರಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇದು ಈ ವಾಹನದಿಂದ ಎತ್ತಲಾದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದರು.
ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾನ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಕುಲಶೇಖರಪಟ್ಟಣಂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನೀಡಿದ ನಾರಾಯಣನ್, ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. ಯೋಜನೆಯು ಮಾರ್ಚ್ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗಗನಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಮಿಷನ್ ಈ ವರ್ಷವೇ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವರ ಶ್ಲಾಘನೆ: GSLV-F17 ರಾಕೆಟ್ EOS-05 ಅನ್ನು ಹೊತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 2:55 ಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾದ ಸತೀಶ್ ಧವನ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯಾಯಿತು. ಈ ಮಿಷನ್ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿ,ಸಿ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಕಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇಸ್ರೋ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮದ ನಡುವಿನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Yet another outstanding achievement by ISRO and a proud moment for our nation.— Narendra Modi (@narendramodi) September 4, 2026
The successful launch of GSLV-F17 carrying EOS-05, India’s first-ever imaging satellite from Geosynchronous orbit is a reflection of the excellence, innovation and growing capabilities that define… https://t.co/fXzwnSmwAF
EOS-05 ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತು ಮಿಷನ್ ಮಹತ್ವ: GSLV-F17 ಉಡಾವಣಾ ವಾಹನವು 51.7 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 420.5 ಟನ್ ಲಿಫ್ಟ್ಆಫ್ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಥಾಮಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಇದು GSLV ಯ 19ನೇ ಹಾರಾಟ ಮತ್ತು ನಿಯರ್-ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಲಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
EOS-05 GSLV ಜಿಯೋಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಇರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು 36,000 ಕಿಮೀ ಎತ್ತರದಿಂದ ದೇಶದ ನಿರಂತರ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದು ಗೋಚರ, ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್, ಮಲ್ಟಿಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಇಮೇಜಿಂಗ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
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