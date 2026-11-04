ಸೂರ್ಯನ ರಹಸ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಭಾರತದ ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್1: ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ!
Aditya-L1 Solar Study: ‘ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್1’ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
Published : November 4, 2026 at 1:51 PM IST
Aditya-L1 Solar Study: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸತತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ISRO) ಮುಡಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗತಿಕ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿ ಸೇರಿದೆ. ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಸೌರ ಉಪಗ್ರಹವಾದ 'ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್1' ಕಳುಹಿಸಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು (Data) ಬಳಸಿ, ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ (IIA) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳ ಸ್ಫೋಟ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಚಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ (CME) ಅಥವಾ ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾವಿಸಿದಂತೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸಮಾನವಾದ ಗುಳ್ಳೆಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ (Symmetric Bubble) ಹೊರಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವು ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ (Asymmetric Shape) ಅಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹವಾಮಾನ (Space-Weather) ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂವಹನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ.
ನಾಸಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ: 2023ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಉಡಾವಣೆಗೊಂಡ ಆದಿತ್ಯ ಎಲ್-1 ಉಪಗ್ರಹವು ಸದ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಎಲ್1 ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಪೇಲೋಡ್ ಆದ ‘ವಿಸಿಬಲ್ ಎಮಿಷನ್ ಲೈನ್ ಕರೋನಾಗ್ರಾಫ್’ (VELC) ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ (CREST) ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಕೆ.ಮೆನನ್ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ IIA ಸಂಸ್ಥೆಯು ಇಸ್ರೋದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿತ್ತು.
IIA ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪಿಎಚ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೌರಭ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ನೇತೃತ್ವದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡ VELC ಪೇಲೋಡ್ ನೀಡಿದ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ನಾಸಾದ ಎಸ್ಡಿಒ (SDO) ನೌಕೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ 3D ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸೌರ ಸ್ಫೋಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಲನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಜಂಟಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಸಿಎಂಇ?, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವೇನು?: ಕರೋನಲ್ ಮಾಸ್ ಎಜೆಕ್ಷನ್ (CME) ಎಂದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾ ವಲಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿಯಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಚಿಮ್ಮುವುದಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2024ರ ಆಗಸ್ಟ್ 5 ರಂದು ಸೂರ್ಯನ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಂತಹದೇ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟವನ್ನು ಆದಿತ್ಯ-ಎಲ್1 ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೂರ್ಯನ ಕರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ (ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 18 ಲಕ್ಷ ಡಿಗ್ರಿ) ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಯಾನೀಕೃತ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪರಮಾಣುಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ 530.3 nm ತರಂಗಾಂತರದ ಹಸಿರು ರೇಖೆಯನ್ನು VELC ಪೇಲೋಡ್ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಾಪ್ಲರ್ ಶಿಫ್ಟ್ (Doppler shift) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದ ವೇಗವನ್ನು ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ (Blueward) ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ (Redward) ಚಲಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಬಲ: IIA ಸೌರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ತನ್ಮಯ್ ಸಮಂತಾ ಮತ್ತು ಸಹ-ಲೇಖಕ ಜಯಂತ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಅಸಮಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಲಿಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸುವಾಗ ಸೌರ ಮಾರುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತದೆ (Arrival Time) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. 3D ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್-ಕೈನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾದರಿಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇತರ ಸೌರ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲು ಬಳಸಲು ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆಪಲ್ನಿಂದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸಿರಿ ಎಐ ಡೆವಲಪರ್ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಮುಕ್ತ: ಐಓಎಸ್ 27.3 ಬೀಟಾದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನಾವರಣ!