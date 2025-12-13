‘ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಹಿಳೆ‘: ನಾಸಾ ಜೊತೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ ಇಸ್ರೇಲ್
Israel Space Agreement With NASA: ನಾಸಾ ಜೊತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಏನೇನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Israel Space Agreement With NASA: ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಹೊಸ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಹಕಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದು 2035 ರವರೆಗೆ ನಾಸಾ ಜೊತೆ ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವೀನ್ಯತೆ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವೆ ಗಿಲಾ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಯೆಲ್ ಬುಧವಾರ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ (ISA)ಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರು.
ನಾಸಾ "ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪಾಲುದಾರ" ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳ ಚೌಕಟ್ಟು "ಚಂದ್ರನಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದವರೆಗೆ" ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದು ದಶಕದ ಕಾಲ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಚಂದ್ರನಿಂದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಯವರೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈಗ ಮುಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರಿಯಾದ ಮೊದಲ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಯೆಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವೆಂಬರ್ 1, 2035 ರವರೆಗೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಒಪ್ಪಂದವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಮಾಹಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಕಟ ಸಹಕಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಂದ ವಾಪಸ್ ಆಗುವ ಅಮೆರಿಕ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, MARE ವಿಕಿರಣ ಪ್ರಯೋಗ, ಇಸ್ರೇಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ದೂರದರ್ಶಕ ULTRASAT ನ ಯೋಜಿತ ಉಡಾವಣೆ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಹಿಳೆ: ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಯೆಲ್ ಅವರು ನಾಸಾದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳ ಉಪ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಮೆರೆಡಿತ್ ಮೆಕ್ಕೇ ಮತ್ತು ನಾಸಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬ್ರಿಯಾನ್ ಹ್ಯೂಸ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು.
"ಇಂದಿನ ಈ ಸಹಿ ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ದಾಖಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಗಿನ ಬಲವಾದ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಘೋಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಾಸಾ ನಮ್ಮ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರ" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಗುರಿ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಭವಿಷ್ಯವು "ಹೊಸ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಾಸಾವನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾಲುದಾರ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
"ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇವೆ": "ಇಲಾನ್ ರಾಮನ್ ಅವರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ಇಸ್ರೇಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತೆ ನಾವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲಿದೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
2003 ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ನೌಕೆಯ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರಾಮನ್ ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾ, ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳು "ಆಕಾಶವು ಮಿತಿಯಲ್ಲ" ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಸಾದೊಂದಿಗಿನ ಸಹಕಾರವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ವಿಕಿರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ULTRASAT ದೂರದರ್ಶಕದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಈಗ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಯೆಲ್ ಹೇಳಿದರು.
