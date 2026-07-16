ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಜ್ಜು?: ಅಮೆರಿಕ, ಯೂರೋಪ್ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಗುಡ್ಬೈ?
OnePlus Leave India?: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಈ ವಾರವೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಪನಿ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.
Published : July 16, 2026 at 12:55 PM IST
OnePlus Leave India:: ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಭಾರತದ ಸಿಇಒ ರಾಬಿನ್ ಲಿಯು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದರೂ ಒಪ್ಪೋ ಗ್ರೂಪ್ನೊಳಗಿನ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿ ಚಕಿತಗೊಳಿಸುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ತವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾದ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಈ ವಾರ ಯುಎಸ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 2027ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ನಿರ್ಗಮನ ಯೋಜನೆಯು ಅದರ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಒಪ್ಪೋ ಕೈಗೊಂಡ ಬೃಹತ್ ಪುನರ್ರಚನೆ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಮೂಲಗಳನ್ನು ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವ್ಯವಹಾರ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಒಪ್ಪೋ ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಯದಿಂದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಸಂಭಾವ್ಯ ನಿರ್ಗಮನವು ಅಚ್ಚರಿಯೇನಲ್ಲ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೂ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಯುಎಸ್, ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ರಚನೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದರ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿಯಾದ ಒಪಿಪಿಒ ಜೊತೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ:
- ಮಾರಾಟ ಕುಸಿತ: ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಒಪಿಪಿಒ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೂ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಸಾಗಣೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಸಿದವು. 17 ಮಿಲಿಯನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳಿಂದ 13 ರಿಂದ 14 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ಇಳಿದವು.
- ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ: ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಯುರೋಪಿನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
- ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ: ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು, ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಟಿ-ಮೊಬೈಲ್ನೊಂದಿಗಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕುಗ್ಗುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿ ವರದಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
- ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನ ರದ್ದತಿ ಕಡಿಮೆ: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಓಪನ್ 2 ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಸಾಧನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
- ಒಪ್ಪೋ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯ: 2022ರಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪೋ $14 ಬಿಲಿಯನ್ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕ್ರಮವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಕುಸಿತ ತಡೆಯಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದವು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಒಪ್ಪೋ ಗ್ರೂಪ್ ಕೈಗೊಂಡ ಪುನರ್ರಚನೆಯು ಅದರ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ತನ್ನ ತವರು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಒಪ್ಪೋ ಮತ್ತು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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