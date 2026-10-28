ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಧೂಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸಾ ಸಂಶೋಧನೆ: ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ರಕ್ತ ಸೇರಲಿದೆಯೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಣಗಳು?
NASA Mars Mission: ನಾಸಾದ ಪರ್ಸಿವರೇನ್ಸ್ ರೋವರ್ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಲ್ಲ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 12:47 PM IST
NASA Mars Mission: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಮಾನವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ (NASA) ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ನಾಸಾದ 'ಪರ್ಸಿವರೇನ್ಸ್ ರೋವರ್' (Perseverance Rover) ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 1,645 ಮಂಗಳ ದಿನಗಳ ಕಾಲ (Martian Days) ಅಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಸೀಳಿ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತದ ಹರಿವನ್ನು ಸೇರಬಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಟ್ರಾಫೈನ್ (Ultrafine) ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.
ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಮಂಗಳವಾರ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27) ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೈನ್ಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಮಂಗಳ ಯಾನದ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಲಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ನಾಸಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಹಂಗಾಮಿ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಲಿಂಡ್ಸೆ ಹೇಸ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಪೊಲೊ ಮಿಷನ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಧೂಳು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪರ್ಸಿವರೇನ್ಸ್ ರೋವರ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ನಿಖರವಾದ ಅಳತೆಗಳು, ಮೊದಲ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುವ ಮೊದಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಂದ್ರನ ಧೂಳಿಗೂ ಮಂಗಳನ ಧೂಳಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಹಿಂದೆ ನಾಸಾ ನಡೆಸಿದ ಅಪೊಲೊ ಚಂದ್ರಯಾನದ (Apollo Missions) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿದ್ದ ಒರಟಾದ ಧೂಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ನ ಹೊರಪದರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತ್ತು.
ಆದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಮೇಲಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನಯವಾಗಿವೆ (Less Abrasive). ಆದರೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಮಂಗಳನ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ (ಗಂಧಕ), ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಧೂಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಿಲಿಕಾವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಸಂಭವಿಸುವ ಭಾರಿ ಧೂಳಿನ ಬಿರುಗಾಳಿಗಳು (Dust Storms) ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಣಗಳನ್ನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಪರ್ಸಿವರೇನ್ಸ್ ರೋವರ್ ತನ್ನ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ 'SHERLOC' ಮತ್ತು 'PIXL' ಎಂಬ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಗಳ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಾಗಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ಗೆ ಬಳಸುವ ಟೆಫ್ಲಾನ್ (Teflon) ಮತ್ತು ವೆಕ್ಟ್ರಾನ್ (Vectran) ಸೇರಿದಂತೆ 5 ವಿವಿಧ ಬಟ್ಟೆಯ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ರೋವರ್ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಮತ್ತು ಬಸಾಲ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಬಂದು ಕುಳಿತಿದೆ. ಪಿಎಕ್ಸ್ಎಲ್ (PIXL) ಎಕ್ಸ್ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಧೂಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಧೂಳು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
- ಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ (Fine Particles): ಇವು 2.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿವೆ (ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಕೂದಲಿನ ದಪ್ಪ ಸುಮಾರು 70 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ).
- ಅಲ್ಟ್ರಾಫೈನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ (Ultrafine Particles): ಇವು ಕೇವಲ 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮನುಷ್ಯನ ಕೂದಲಿಗಿಂತ 700 ಪಟ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ಥಿರ ವಿದ್ಯುತ್ (Static Electricity) ಮತ್ತು ಧೂಳಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆವೇಶ (Static Charge) ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸ್ಪೇಸ್ಸೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಪಾಲಿಮರ್ಗಳು (ಟೆಫ್ಲಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಧೂಳನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ರೋವರ್ ಎಷ್ಟೇ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾಫೈನ್ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಸ್ಕಾಟ್ ವಾನ್ಬೊಮ್ಮೆಲ್ ಪ್ರಕಾರ, "ದೊಡ್ಡ ಧೂಳಿನ ಗಡ್ಡೆಗಳು (Martian dust bunnies) ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಉದುರಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಕಣಗಳು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವೇ ಮಾನವ ಜೀವ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಾಗುವ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮಗಳು: ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೂ ಸಹ 2.5 ಮೈಕ್ರೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳನ್ನು ಸೇರುವುದರಿಂದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು 100 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಅಲ್ಟ್ರಾಫೈನ್ ಕಣಗಳು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕೇಟ್ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲದೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಏರುಪೇರು ಮಾಡಬಲ್ಲ 'ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ಸ್' (Perchlorates) ಮತ್ತು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುವ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಐರನ್ (ಕಬ್ಬಿಣ) ಇರುವುದರಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇದರ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಕುತ್ತು ಬರಬಹುದು.
ನಾಸಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು: ಈ ಧೂಳಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನಾಸಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ 'ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಾಮಿಕ್ ಡಸ್ಟ್ ಶೀಲ್ಡ್' (Electrodynamic Dust Shield) ಎಂಬ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಳಸಿ ಧೂಳನ್ನು ಗಾಜಿನ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ದೂರ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ಗಳ ಒಳಗೆ ಧೂಳು ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ 'ಸೂಟ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳು' (Suitports) ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಏರ್ಲಾಕ್ಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಾಸಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
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