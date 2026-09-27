ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ಡೇಂಜರ್ ASI: ಈ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಮಾನವ ಕುಲವೇ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದ ಟಾಪ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು!
Artificial Superintelligence End of Humanity: 2030ರೊಳಗೆ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಮೂವರು ಟಾಪ್ ತಜ್ಞರೇ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದು, ASI ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬ ಶಾಕಿಂಗ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 27, 2026 at 10:23 AM IST
Artificial Superintelligence End of Humanity: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.. ಅದು ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ASI. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ AI ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಿಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುವ, ಯೋಚಿಸುವ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ಈ ASI ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದೇ? ಇದರಿಂದ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ರೀತಿಯ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಬಹುದೇ?.. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ AI ಕಂಪನಿಯ ಮೂವರು ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆತಂಕಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು? ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞ ಜೇಕಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದೇನಂದ್ರೆ.. AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ ಈ ದಶಕ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲೇ ಅಂದರೆ 2030ರ ಒಳಗೆ ಅದು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಹಾಲಿ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲೀಡ್ ಆಗಿರುವ ಇವಾನ್ ಹುಬಿಂಗರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ASIಯಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆ ನಾಶವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ 10% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಈ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋ ಬೆಂಟನ್. ಇವರು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ AI ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಪೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮೂವರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಂತರ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಥ್ರೆಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ಆತಂಕ ತಂದಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ AIಗೂ, ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ನಾವು ಈಗ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ChatGPT, Gemini ನಂತಹ AIಗಳನ್ನು Artificial Narrow Intelligence ಅಥವಾ ದುರ್ಬಲ AI ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಭಾಷೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡುವುದು, ಚೆಸ್ ಆಡುವುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ASI ಹಾಗಲ್ಲ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿರುವ AI. ಇದಕ್ಕೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ, ತಾನಾಗಿಯೇ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ, ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನ ಮೆದುಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೇ ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನಿಂದ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಆದರೆ AI ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವೇಗ ನೋಡಿದರೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅನೇಕ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ನಂಬಿವೆ.
ASI ಬಂದರೆ ಆಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ASIಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭಗಳಿವೆ.
- ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
- ವಿಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಔಷಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
- ಹಣಕಾಸು, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಭೂಕಂಪ, ಸುನಾಮಿಯಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
- ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಬಹುದು.
ಇದರಿಂದ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳೇನು?: ಲಾಭಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದರ ಅಪಾಯಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿವೆ.
- ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಾವು AIಗೆ ಒಂದು ಗುರಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾದಾಗ ಅದರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯರ ಗುರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗ ಅದು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು: ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ AI ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತರಾದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರ ಅದರ ಕೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
- ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು: ಈಗಿನ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ AI ಮಾದರಿಗಳೇ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಂತೆ ನಟಿಸಿ ನಂತರ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ASI ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದು.
- ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಒತ್ತಡ: ಅಮೆರಿಕ, ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ASI ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಓಟವಿದೆ. ಈ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯವೇ?: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ASI ಪರಮಾಣು ಬಾಂಬ್ ನಂತರದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಾಗಬಹುದು. ಯಾವ ದೇಶ ಮೊದಲು ASI ತಯಾರಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ದೇಶ ಅದರ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಪರಮಾಣು ಸ್ಫೋಟದಂತೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೊಸ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಪರಮಾಣು ವಸ್ತುಗಳಂತೆ ASI ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮೇಲೂ ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಒಮ್ಮತ ಮತ್ತು ಜನರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ASI ತಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. AIನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಬೇಕು. AI ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಔಷಧಿ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸುವ ಕಂಪನಿಯಂತೆ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಮಾನ ಹಾರುವ ಮೊದಲು ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವಂತೆ AI ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದುರಂತವಾದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಒಳಿತಿಗೆ ಬಳಸಬಹುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಾನವೀಯತೆಯೇ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತದೆ.
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