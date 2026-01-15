ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಹೊಂದಿರದವರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ IRCTC
IRCTC Ticket Booking New Rules: IRCTC ಹೊಸ ನಿಯಮ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ರೈಲು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧಾರ್ - ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೆಕಾಗುತ್ತದೆ.
Published : January 15, 2026 at 11:18 AM IST
IRCTC Ticket Booking New Rules: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು IRCTC ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿತು, ನಂತರ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, ಬುಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹೊಸ OTP ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಮತ್ತು 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಿದೆ. ಅದೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
ಹೌದು, ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲದ IRCTC ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ತೆರೆಯುವ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. IRCTC ಯಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ಸ್: ಜನವರಿ 12 ರಿಂದ ಆಧಾರ್-ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಲ್ಲದ IRCTC ಬಳಕೆದಾರರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ರವರೆಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮವು ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನದಂದು ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು (ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು), IRCTC ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದ ಬಳಕೆದಾರರು 12:00 AM ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಮೂರನೇ ಹಂತವು ಜನವರಿ 12 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು?: ಈ ಹೊಸ ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮವು ಟಿಕೆಟ್ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನದಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
IRCTC ಯೊಂದಿಗೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: IRCTC ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಂತರ "ಮೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್"ಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು "ಆಧಾರ್ KYC" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು OTP ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಒಟಿಪಿ ನಮೂದಿಸಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದೇ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ?: ನಿಮ್ಮ IRCTC ಖಾತೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುವ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:00 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00ರ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರುದಿನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೀಸಲಾತಿ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕೌಂಟರ್ನಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ?: ಈ ನಿಯಮಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಂಡೋದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ OTP ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ?: ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ 60 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಮೀಸಲಾತಿ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ತೆರೆಯಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಮಿತಿ 120 ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಂತರ ಅದನ್ನು 60 ದಿನಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು.
ಈ ನಿಯಮದಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ?: ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ರೈಲ್ವೆ ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆಧಾರ್ ಬಳಸಿ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ನಕಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆಯ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನದಂದು ದೃಢೀಕೃತ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಇಲ್ಲದವರು ಆಫ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಡುವಿನ ನಂತರ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆಧಾರ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾದ IRCTC ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ OTP ಬಳಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
