ಹೊಸ ಅವತಾರ ತಾಳಲಿದೆ ಐಆರ್ಸಿಟಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್: ಸ್ಪೀಡ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನೆಗಳಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
IRCTC New Website: ಇಂದಿನಿಂದ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಹೊಸ ಅವತಾರ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಯಾವರೀತಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : July 15, 2026 at 9:51 AM IST
IRCTC New Website: ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಸುದ್ದಿ. ಇಂದು ಎಂದರೆ ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ IRCTC ಯ ಹೊಸ ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಿದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುವುದು ಈ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಮರುಕಳಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೂರುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿರ್ಧಾರ: ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವ ಅಶ್ವಿನಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಈ ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕುರಿತು ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. CAPTCHA ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಧಾನಗತಿಯ ವೇಗದಿಂದಾಗಿ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೊಂದರೆದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿದ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 32,000 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿನ ಲೋಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವೇಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್: ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೀಸಲಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (PRS) ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಂತರ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಚಾರಣೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆ, ರೈಲು ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ದರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ 'Fare Calendar' ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಿವಿಧ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ದರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಹುಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲ: ಹೊಸ IRCTC ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಹುಭಾಷಾ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸರಳಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಂಗವಿಕಲರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಭಿನ್ನ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಲಭವಾದ ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್: ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾಗಳು, ಪಾಪ್-ಅಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಿನುಗುವ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಲೀಪರ್, ಎಸಿ 3-ಟೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸಿ 2-ಟೈರ್ನಂತಹ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೀಟು ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸಮಯವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೊಸ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಪ್ರಾರಂಭದೊಂದಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿ, ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈಲ್ವೆ ನಂಬುತ್ತದೆ. ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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