ರೈಲ್ವೇ ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ದಾಖಲೆ: ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾನ್!
IRCTC New Record: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿನ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು IRCTC ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
Published : June 4, 2026 at 10:55 AM IST|
Updated : June 4, 2026 at 12:13 PM IST
IRCTC New Record: ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ IRCTC ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಮೂರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆದಾರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆರು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆದಾರರ ಐಡಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆಯ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ವಿಭಾಗವು ಆಹಾರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ತನ್ನ ಜಾಲದಾದ್ಯಂತ AI-ಆಧಾರಿತ ಅಡುಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ಒಂಬತ್ತು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ 2,394 AI-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳ ಮೂಲಕ 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಕುರಿತು ಹಿರಿಯ IRCTC ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ, AI-ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಇರುವೆಯ ಗಾತ್ರದಷ್ಟು (7-8 ಮಿಲಿಮೀಟರ್) ಚಿಕ್ಕದಾದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
60 ಕೋಟಿ ಊಟಗಳು ಪೂರೈಕೆ: IRCTC 2025-26ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ಕೋಟಿ ಊಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಕಣ್ಗಾವಲು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. AI ಪರಿಕರಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಕಲುಷಿತಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು IRCTC ವಾರ್ ರೂಮ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
IRCTC ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ 4.18 ಲಕ್ಷ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಪಿಎನ್ಆರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 501 ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 13,343 ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಇಮೇಲ್ ಡೊಮೇನ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗುರುತುಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ IRCTC ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ತತ್ಕಾಲ್ ಬುಕಿಂಗ್ನಂತಹ) ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು, IRCTC ಮೋಸದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸಲು AI/ML ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫೇಕ್ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು AI ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025-26ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ IRCTC ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 14.53 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು 2024-25ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ 13.88 ಲಕ್ಷ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ.
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ IRCTC ಹೊಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 16, 2025 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:02 ಕ್ಕೆ 37,410 ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಕಿಂಗ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2025 ರಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಒಂದೇ ದಿನದ ಬುಕಿಂಗ್ ಪರಿಮಾಣವಾದ 18.40 ಲಕ್ಷ ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, 2025-26ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 89 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು IRCTC ಯ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್, ಪಿಎನ್ಆರ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಚಾರಣೆ, ಟಿಕೆಟ್ ರದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ ದಿಶಾ ಎಂಬ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಧಾರಿತ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜೂರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶಾಲವಾದ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ, ಸುಮಾರು 8.12 ಲಕ್ಷ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ರೈಲು ಇ-ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶೀಲನೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಭದ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ದಾಖಲೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ವಂಚನೆಯ ಐಡಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮವು ತತ್ಕಾಲ್ ಬ್ಲಾಕೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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