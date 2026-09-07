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ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಲಾಂಚ್​: 7200 ಬ್ಯಾಟರಿಯೇ ಬಿಗ್ ಹೈಲೈಟ್, ಐ - ಕಂಫರ್ಟ್​ ಮೋಡ್!

iQOO Z11xa 5G Launched: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ iQoo Z11 xa 5G ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ (Photo Credit: iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 3:05 PM IST

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iQOO Z11xa 5G Launched: ಐಕ್ಯೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ತನ್ನ ಝಡ್ ಸೀರಿಸ್​ಗೆ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ನಿತ್ಯದ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬಳಕೆ ಬರುವಂತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಹೈಲೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಟರ್ಬೊ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ದೊಡ್ಡ 7200 ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 120 ಹರ್ಟ್ಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಸೇರಿವೆ. ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಐಪಿ68 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ರೇಟಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಬೆಲೆ 8ಜಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಮಾದರಿಗೆ 28,999 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕಾಂ ಮೂಲಕ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ದ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಚ್‌ಡಿಎಫ್‌ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಪನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತ ಕಂತು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ನಂತರ ಕಂಪನಿ ನಿವ್ವಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬೆಲೆ 27,499 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಲಿಸ್ಟ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಟೈಟಾನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಗ್ರೀನ್​ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಡಾಟ್ ಇನ್, ಐಕ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಕಾಂ, ಆಯ್ದ ವಿವೋ ವಿಶೇಷ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಳಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್​ಸೆಟ್​, 8ಜಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್: ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಮೀಡಿಯಾಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 7400 ಟರ್ಬೊ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು 4 ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8ಜಿಬಿ ಎಲ್‌ಪಿಡಿಡಿಆರ್4ಎಕ್ಸ್ ರ‍್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 128ಜಿಬಿ ಯುಎಫ್‌ಎಸ್ 2.2 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು 8ಜಿಬಿ ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ರ‍್ಯಾಮ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗೆ ಮಾಂಸ್ಟರ್ ಮೋಡ್, ಹೈಪರ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ: ಗೇಮಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಮಾಂಸ್ಟರ್ ಮೋಡ್, ಡ್ಯುಯಲ್ 10ಎಕ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಟಚ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗೇಮ್ ಟೈಮರ್, ಗೇಮಿಂಗ್ ಹೈಪರ್‌ಸೆನ್ಸ್ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜರ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಇನ್ - ಗೇಮ್ ಓವರ್‌ಲೇ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ ಕಂಪನವನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

7200 ಬ್ಯಾಟರಿ - 40 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ, 15 ಗಂಟೆ ಗೇಮಿಂಗ್: ಫೋನ್ 7200 ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 44ವ್ಯಾಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್, 15.4 ಗಂಟೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10.7 ಗಂಟೆ ನಿರಂತರ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಶೇ 1 ರಿಂದ ಶೇ 50 ವರೆಗೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೂರ್ಣ ಶೇ 1 ರಿಂದ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ 91 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ.

ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆ: ಫೋನ್ ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾತ್ರಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಗುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

6.76 ಇಂಚು ಸ್ಕ್ರೀನ್​ - 1200 ನಿಟ್ಸ್ ಬೆಳಕು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಿತ: ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ 6.76 ಇಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಹೈಡೆಫಿನಿಷನ್ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. 2344x1080 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120 ಹರ್ಟ್ಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗೋಚರತೆಗಾಗಿ 1200 ನಿಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳಕಿನ ಮೋಡ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಡಿಮೆ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಆರಾಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ನಿದ್ರೆಯ ಆರಾಮ ಮೋಡ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನ ಬಣ್ಣದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಲು ಆಂಟಿ - ಮೋಷನ್ ಸಿಕ್‌ನೆಸ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಇದೆ.

ಎರಡೂ 4ಕೆ 30ಫ್ರೇಮ್: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ 50 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ ಐಎಂಎಕ್ಸ್852 ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಜೊತೆಗೆ 2 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಬೊಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಎರಡೂ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 30 ಫ್ರೇಮ್‌ನಲ್ಲಿ 4ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ವ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಎಐ ಕ್ಯಾಮರಾ: ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉಪಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಡಿಲಿಟ್​, ಎಐ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಹೈಡೆಫಿನಿಷನ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇರಿವೆ. ಫೋನ್ ಲೈವ್ ಫೋಟೋ, ಅಂಡರ್​ ವಾಟರ್​ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆ, ಒದ್ದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟಚ್: ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಐಪಿ68 ಮತ್ತು ಐಪಿ69 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಪ್ರಕಾರ ಫೋನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನೂ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಒದ್ದೆ ಅಥವಾ ಜಿಡ್ಡಿನ ಕೈಗಳಿಂದ ಟಚ್ ಇನ್‌ಪುಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಒಂದು - ಟ್ಯಾಪ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

2 ವರ್ಷ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್, 4 ವರ್ಷ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆರಿಜಿನ್ ಓಎಸ್ 6 ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಓಎಸ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪ್‌ಡೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಟು ಸರ್ಚ್, ಎಐ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು, ಎಐ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಎಐ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಎಐ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಲೇಟ್​, ಉಚಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಸುಲಭ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಸ್ನ್ಯಾಪ್-ಅಪ್ ಎಂಜಿನ್, ಡ್ರಾಗ್, ಗೋ ಮತ್ತು ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಗೋ ಜೊತೆ ಆರಿಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಝಡ್11ಎಕ್ಸ್‌ಎ 5ಜಿ ಐಕ್ಯೂನ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿವೋದ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

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IQOO Z11XA PRICE RS 27499
IQOO Z11XA 7200MAH BATTERY
IQOO Z11XA 5G FEATURES
IQOO Z11XA 5G LAUNCHED

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