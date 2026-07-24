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ಐಕ್ಯೂ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್​! ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?

iQOO Z11 Lite Launched In India: 'iQOO Z11 Lite' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

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ಐಕ್ಯೂ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ (Photo Credit- iQOO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 24, 2026 at 3:20 PM IST

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iQOO Z11 Lite Launched In India: ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 'iQOO Z11 Lite 5G' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು AI-ಚಾಲಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 300 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.

iQOO Z11 Lite 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:

  • 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ₹19,499
  • 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ₹21,499
  • 6GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಬೆಲೆ ₹24,499

ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹17,999, ₹19,999 ಮತ್ತು ₹22,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು: ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್‌ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ₹1,500ರ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 'ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್​ ಇಎಂಐ' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

iQOO Z11 Lite 5G ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

ಡಿಸ್​​ಪ್ಲೇ: 6.74-ಇಂಚಿನ HD LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. 1,600 x 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 1,200 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು TÜV ರೈನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 6GB ವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 6GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ RAM (ವರ್ಚುವಲ್ RAM) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'iQOO Z11 Lite' 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX852 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು 0.08-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೋಡ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ಪನೋರಮಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ಗಳು, ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ: 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. 44W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್‌ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, ಡ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾನೋ-ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, USB ಟೈಪ್-C ಮತ್ತು OTG ಸೇರಿವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

IP ರೇಟಿಂಗ್: ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಸ್ SGS ಫೈವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಏರ್‌ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ತೂಕ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 209 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

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