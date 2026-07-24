ಐಕ್ಯೂ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್! ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ?
iQOO Z11 Lite Launched In India: 'iQOO Z11 Lite' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 3:20 PM IST
iQOO Z11 Lite Launched In India: ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬಜೆಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'iQOO Z11 Lite 5G' ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು AI-ಚಾಲಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್-ರೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 300 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಫೋನ್ ಮೂರು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೇರಿವೆ.
iQOO Z11 Lite 5G ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ:
- 4GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹19,499
- 6GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹21,499
- 6GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ₹24,499
ಕಂಪನಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ₹17,999, ₹19,999 ಮತ್ತು ₹22,999ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಆಫರ್ ವಿವರಗಳು: ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ದ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಬಿಐ ಕಾರ್ಡ್ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ₹1,500ರ ತಕ್ಷಣದ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 'ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಎಂಐ' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಾರಾಟ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಜುಲೈ 30 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಮೆಜಾನ್, ವಿವೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ದ ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
iQOO Z11 Lite 5G ವಿಶೇಷತೆಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: 6.74-ಇಂಚಿನ HD LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. 1,600 x 720 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 1,200 nits ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು TÜV ರೈನ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೋ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 6nm ಮೀಡಿಯಾ ಟೆಕ್ ಡೈಮೆನ್ಸಿಟಿ 6300 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತ. 6GB ವರೆಗೆ LPDDR4X RAM ಮತ್ತು 256GB ವರೆಗೆ UFS 2.2 ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 6GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತೃತ RAM (ವರ್ಚುವಲ್ RAM) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ 2TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಕ್ಯಾಮೆರಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'iQOO Z11 Lite' 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX852 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು 0.08-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 5-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಮೋಡ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್, ಪನೋರಮಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳು, ಟೈಮ್-ಲ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮೋಡ್ ಸೇರಿವೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ: 6,500mAh ಬ್ಯಾಟರಿ. 44W ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ: ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ 5G, ಡ್ಯುಯಲ್ ನ್ಯಾನೋ-ಸಿಮ್ ಬೆಂಬಲ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.4, GPS, USB ಟೈಪ್-C ಮತ್ತು OTG ಸೇರಿವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ದೃಢೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
IP ರೇಟಿಂಗ್: ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇದು IP65 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ವಿಸ್ SGS ಫೈವ್-ಸ್ಟಾರ್ ಡ್ರಾಪ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ, ಮಿಲಿಟರಿ ದರ್ಜೆಯ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಏರ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ತೂಕ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 209 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
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