ETV Bharat / technology

ಹೊಸ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

iQOO Neo 10 New Colour Options: ವಿವೋ ಸಬ್​-ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಕ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್' ಮತ್ತು 'ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಕಲರ್​ನಲ್ಲಿ "ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

IQOO NEO 10 FEATURES IQOO NEO 10 PRICE IN INDIA IQOO NEO 10 ASPHALT BLACK COLOUR IQOO NEO 10 ALPINE WHITE
ಹೊಸ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10! (Photo Credit: iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 1, 2026 at 10:14 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

iQOO Neo 10 New Colour Options: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಇನ್ಫರ್ನೊ ರೆಡ್' ಮತ್ತು 'ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕ್ರೋಮ್' ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.

ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಹೊಸ ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​:

  • ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್
  • ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​

ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 37,999 ರೂ., 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 42,999., 8GB ಮತ್ತು 16GB RAM ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 34,999 ಮತ್ತು ರೂ. 40,999 ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ಗಳನ್ನು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮೇ 5 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.

iQOO ನಿಯೋ 10 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:

  • ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,260×2,800) AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 5,500 ನೀಟ್ಸ್​ವರೆಗೆ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ: ಫೋನ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಸಲಾದ Q1 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್​ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್​​ಗಾಗಿ 7,000mm² ವೇಪರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
  • IP ರೇಟಿಂಗ್: iQOO ನಿಯೋ 10 IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

TAGGED:

IQOO NEO 10 FEATURES
IQOO NEO 10 PRICE IN INDIA
IQOO NEO 10 ASPHALT BLACK COLOUR
IQOO NEO 10 ALPINE WHITE
IQOO NEO 10 NEW COLOUR OPTIONS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.