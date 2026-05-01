ಹೊಸ ಬಣ್ಣ-ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10! ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೀಗಿವೆ
iQOO Neo 10 New Colour Options: ವಿವೋ ಸಬ್-ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಕ್ಯೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 'ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್' ಮತ್ತು 'ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್' ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ "ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : May 1, 2026 at 10:14 AM IST
iQOO Neo 10 New Colour Options: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೂಲತಃ ಮೇ 2025 ರಲ್ಲಿ 'ಇನ್ಫರ್ನೊ ರೆಡ್' ಮತ್ತು 'ಟೈಟಾನಿಯಂ ಕ್ರೋಮ್' ಕಲರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಲಾಂಚಿಂಗ್ ನಂತರ ಈಗ ಎರಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊಸ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಹೊಸ ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್:
- ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್
- ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್
ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಡಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ: ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆಯನ್ನು ರೂ. 37,999 ರೂ., 16GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರದ ಬೆಲೆ ರೂ. 42,999., 8GB ಮತ್ತು 16GB RAM ಮಾದರಿಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 34,999 ಮತ್ತು ರೂ. 40,999 ರ ರಿಯಾಯಿತಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಹೊಸ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ರೇಸಿಂಗ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿವೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಆಲ್ಪೈನ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಫಾಲ್ಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಮೇ 5 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:00 ಗಂಟೆಗೆ (IST) ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬರಲಿವೆ.
iQOO ನಿಯೋ 10 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.78-ಇಂಚಿನ 1.5K (1,260×2,800) AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 5,500 ನೀಟ್ಸ್ವರೆಗೆ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8s Gen 4 SoC ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 512GB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ: ಫೋನ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಐಕ್ಯೂ ನಿಯೋ 10 ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ IMX882 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಶೂಟರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಮೀಸಲಾದ Q1 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್ಮೆಂಟ್ಗಾಗಿ 7,000mm² ವೇಪರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
- ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- IP ರೇಟಿಂಗ್: iQOO ನಿಯೋ 10 IP65-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
