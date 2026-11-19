ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ‘ಐಕ್ಯೂ 16’: ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವೇನು?
iQOO 16 India Launch: ವಿವೋ ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಕ್ಯೂ 16' ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
Published : November 19, 2026 at 9:21 AM IST
iQOO 16 India Launch: ವಿವೋದ (Vivo) ಉಪ-ಬ್ರಾಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ 'ಐಕ್ಯೂ' (iQOO) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಕ್ಯೂ 16' (iQOO 16) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದ ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಂತರ 'ಇಂಡಿಯಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್' (IMC) ನಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಟೀಸರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಮುಂಬರುವ ಸಾಧನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ಪರಾಸ್ ಗುಗ್ಲಾನಿ (Paras Guglani) ಅವರು 'ಎಕ್ಸ್' (X) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಐಕ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಟೀಸರ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಧನದ ಹೆಸರನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸವು 'ಐಕ್ಯೂ 16' ಹೋಲುತ್ತದೆ.
Loading......54% #iQOO https://t.co/aT9twdrZGb— PassionateGeekz.com (@passionategkeez) November 17, 2026
- ಟೀಸರ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಚೌಕಾಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ (Square-shaped camera module) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಇದರೊಂದಿಗೆ "Next Monster Loading" ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು "Loading… 54 percent" ಎಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಕಳೆದಿರುವುದರಿಂದ ಈ 54% ಲೋಡಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಯು ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಿಇಒ ಅವರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಐಕ್ಯೂ 16 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 2nm ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6 (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಚೀನಾದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಇದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಕ್ಯೂ 16ರ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ (12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಬೆಲೆ 5,999 ಚೈನೀಸ್ ಯುವಾನ್ (ಅಂದಾಜು ₹86,000) ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಬೆಲೆಯ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಐಕ್ಯೂ 16 ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ಚೀನಾ ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ)..
- ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ M16 ಲುಮಿನೆಸೆಂಟ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ 6.85-ಇಂಚಿನ 2K (1,440 x 3,168 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 508 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, 1.07 ಬಿಲಿಯನ್ ಕಲರ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್, 5,000Hz ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್, 2,800 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ (HBM ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರತಿಫಲನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು AR (ಆಂಟಿ-ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್) ಫಿಲ್ಮ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆನ್ಸಾರ್, ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿವೆ.
- ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಈ ಫೋನ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,400mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 100W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
8,400mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ, 165Hz 2K ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 2nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ 'ಐಕ್ಯೂ 16', ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಮಾಡಿಸಿದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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