ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯೂ 15ಆರ್​ ಲಾಂಚ್: ಬೆಲೆ, ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೀಗಿವೆ

iQOO 15r Launched: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

ಐಕ್ಯೂ 15ಆರ್ (Image Credit: iQOO Global)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 24, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
iQOO 15r Launched: iQOO 15R ಭಾರತದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, 144Hz AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ 7600mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ.

ರೂಪಾಂತರಗಳುಮೂಲ ಬೆಲೆಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ಬೆಲೆ
8GB + 256GBರೂ. 44,999ರೂ. 40,999
12GB + 256GBರೂ. 47,999ರೂ. 43,999
12GB + 512GBರೂ. 52,999ರೂ. 48,999

ಲಭ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಶಾಪ್​ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀ-ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2ರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

iQOO 15R ವಿಶೇಷತೆಗಳು:

  • ಸ್ಕ್ರೀನ್: 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 5000 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.59-ಇಂಚಿನ AMOLED ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಬ್ಯಾಟರಿ: 7600 mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಫೋನ್ 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರೊಸೆಸರ್: 3nm ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 3 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. Q2 ಸೂಪರ್‌ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಚಿಪ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಎನ್‌ಹಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಚಿಪ್ ಆಗಿದೆ. CPU 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 3.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು AnTuTu ಬೆಂಚ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಸ್ಕೋರ್ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಐಕ್ಯೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ತಾಪಮಾನ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ 6.5K ಐಸ್‌ಕೋರ್ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ.
  • ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYT-700V ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಲಭ್ಯ.
  • ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿ 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (OS) ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭದ್ರತಾ ನವೀಕರಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
  • ತೂಕ: 157.61 ಮಿಮೀ ಎತ್ತರ, 74.42 ಮಿ.ಮೀ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.9 ಮಿ.ಮೀ ದಪ್ಪ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಡಾರ್ಕ್ ನೈಟ್ ರೂಪಾಂತರ 202 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರಯಂಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಾದರಿ 206 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.
Features and SpecificationsDetails
Display144Hz | 6.59-inch AMOLED
ProcessorSnapdragon 8 Gen 5
RAM + storage8GB + 256GB
12GB + 256GB
12GB + 512GB
Rear camera50MP (main) + 8MP (ultra-wide)
Front camera32MP
Battery7,600mAh
Charging capacity100W FlashCharge
Operating System (OS)OriginOS 6 based on Android 16
OS update4 years OS upgrade | 6 years security updates

