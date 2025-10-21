ETV Bharat / technology

7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ​, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15

iQOO 15 Launched: ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಐಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಚೀನೀ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಐಕ್ಯೂ 15 (Photo Credit: Instagram/iqoo_official)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 21, 2025 at 8:33 AM IST

Updated : October 21, 2025 at 8:42 AM IST

iQOO 15 Launched: ಐಕ್ಯೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು OriginOS 6 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ iQOO 15 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Oppo Find X9, OnePlus 15 ಮತ್ತು Realme GT 8 Pro ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು iQOO 15 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ OriginOS 6 UI ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ iQOO ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ Funtouch OS ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್​ಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

iQOO 15 ಬೆಲೆ: ಐಕ್ಯೂ 15 12GB RAM/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 4,199 ಯುವಾನ್, 16GB RAM/512GB ರೂಪಾಂತರವು 4,499 ಯುವಾನ್, 12GB RAM/512GB ರೂಪಾಂತರವು 4,699 ಯುವಾನ್, 16GB RAM/512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 4,999 ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು 16GB RAM/1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 5,499 ಯುವಾನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 5,499 ಯುವಾನ್​ ಬೆಲೆಯ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್​ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. iQOO 15 5G ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 51,780 ರೂ. ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

iQOO 15 ವಿಶೇಷಣಗಳು: ​iQOO 15 6.85-ಇಂಚಿನ 2K+ ಕರ್ವ್ಡ್​ Samsung M14 8T LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HDR 10+ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 6,000 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ (ಹೈ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ 2,600 ನೀಟ್ಸ್​), 2160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್‌ ಸಪೋರ್ಟ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

​ಫೋನ್ ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇನ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಫ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಳಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ Q3 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

iQOO 15 ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಲಿಂಗ್ಯುನ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಎಡಿಷನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಇದು ಗೇಮ್ಸ್​, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು RGB ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕ್ವಿರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ 120Wನಿಂದ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ iQOO 15 OIS ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು OIS ನೊಂದಿಗೆ 50MP 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್​ ಶೂಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ iQOO 15 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP68/IP69 ವಾಟರ್​ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ OriginOS 6.0 ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.

Last Updated : October 21, 2025 at 8:42 AM IST

