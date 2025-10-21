7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್! ಶೀಘ್ರವೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15
iQOO 15 Launched: ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಈ ಐಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
Published : October 21, 2025 at 8:33 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 8:42 AM IST
iQOO 15 Launched: ಐಕ್ಯೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು OriginOS 6 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ನೊಂದಿಗೆ iQOO 15 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ Oppo Find X9, OnePlus 15 ಮತ್ತು Realme GT 8 Pro ನಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು iQOO 15 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ OriginOS 6 UI ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ iQOO ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದ Funtouch OS ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
iQOO 15 ಬೆಲೆ: ಐಕ್ಯೂ 15 12GB RAM/256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 4,199 ಯುವಾನ್, 16GB RAM/512GB ರೂಪಾಂತರವು 4,499 ಯುವಾನ್, 12GB RAM/512GB ರೂಪಾಂತರವು 4,699 ಯುವಾನ್, 16GB RAM/512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 4,999 ಯುವಾನ್ ಮತ್ತು 16GB RAM/1TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವು 5,499 ಯುವಾನ್ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು 5,499 ಯುವಾನ್ ಬೆಲೆಯ 16GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾನರ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ 10ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಡಿಷನ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. iQOO 15 5G ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 51,780 ರೂ. ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
iQOO 15 ವಿಶೇಷಣಗಳು: iQOO 15 6.85-ಇಂಚಿನ 2K+ ಕರ್ವ್ಡ್ Samsung M14 8T LTPO AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ HDR 10+ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ 6,000 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ (ಹೈ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ 2,600 ನೀಟ್ಸ್), 2160Hz PWM ಡಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆಫ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಗೇಮಿಂಗ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಒಳಗೆ ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ Q3 ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಿಪ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
iQOO 15 ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್: ಲಿಂಗ್ಯುನ್, ಲೆಜೆಂಡರಿ ಎಡಿಷನ್, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ ಇದು ಗೇಮ್ಸ್, ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು RGB ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಕ್ವಿರಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ OriginOS 6.0ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ 100W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ (ಕಳೆದ ವರ್ಷ 120Wನಿಂದ ಕಡಿಮೆ) ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ iQOO 15 OIS ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು OIS ನೊಂದಿಗೆ 50MP 3x ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಶೂಟರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷದಂತೆಯೇ iQOO 15 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಅಲ್ಟ್ರಾಸಾನಿಕ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು IP68/IP69 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ OriginOS 6.0 ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
