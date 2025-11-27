ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ ‘IQOO 15’ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಕಿ!
iQOO 15 Launched In India: ಐಕ್ಯೂ 15 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.
Published : November 27, 2025 at 7:28 AM IST
iQOO 15 Launched In India: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ "ಐಕ್ಯೂ 15" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಬಿಗ್ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ಐಕ್ಯೂ 15 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಜೊತೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 72,999 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999 ಆಗಿದೆ.
📸 A Triple 50MP Powerhouse Built for Every Shot!— iQOO India (@IqooInd) November 26, 2025
iQOO 15 packs a 50MP Sony IMX 921 Ultra-Stable Main Camera, a 50MP Periscope Telephoto with up to 100x Digital Zoom, and a 50MP Ultra Wide Angle lens, giving you clearer details, cleaner zoom and wider perspectives in any… pic.twitter.com/D3F6Q6etz3
ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರೂ. 7,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 64,999 ಮತ್ತು ರೂ. 71,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
iQoo 15 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಲಾಕ್.
iQoo 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.85-ಇಂಚಿನ Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 6000 nits ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಫಿಂಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ 8K VC ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.
|ಕೆಟಗರಿ
|ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.85" Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2K resolution, 508 ppi 144Hz refresh rate 6,000 nits local peak brightness 1Hz Always-on Display Anti-reflective film + Wet Finger Control
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Adreno GPU AnTuTu Score: 4.18 million+
|ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಣೆ
|GPU 23% better, Ray Tracing 25% better, Single-core 20% better, Multi-core 17% better, NPU 37% better
|ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|8K VC Cooling System (8,000 mm square area) Monster Halo lighting (under camera module)
|RAM & ಸ್ಟೋರೇಜ್
|Up to 16 GB LPDDR5x RAM Up to 512 GB UFS 4.1 Storage
|ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|32 MP (90° FOV)
|ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
|Up to 4K @ 60 fps
|ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್
|Android 16 + OriginOS 6
|ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್
|5 Android OS upgrade + 7 year security updates
|ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್
|AI Visual + Reflection Erase (in Standard, Portrait, Landscape mode)
|ಬ್ಯಾಟರಿ
|7,000 mAh Silicon-Carbon battery with 100W wired + 40W wireless charging
|ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ
|IP68 + IP69 dust & water resistance Thickness: 8.17 mm
|ತೂಕ
|Alpha Black (fibreglass): 216.2 g Legend (glass): 220 g
|ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್
|Triple ambient light sensors The whole phone works even with wet or sweaty hands