ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಬೇಕೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಂಚ್​ ಆದ ‘IQOO 15’ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಾಕಿ!

iQOO 15 Launched In India: ಐಕ್ಯೂ 15 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.

ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ (Image Credit- X/iQOO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 27, 2025 at 7:28 AM IST

3 Min Read
iQOO 15 Launched In India: ಚೀನಾದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ತಯಾರಕ ಐಕ್ಯೂ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ "ಐಕ್ಯೂ 15" ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಬಿಗ್​ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಐಕ್ಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..

ಐಕ್ಯೂ 15 ರೂಪಾಂತರಗಳು ಜೊತೆ ಬೆಲೆಗಳ ವಿವರ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 72,999 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 79,999 ಆಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಎರಡೂ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಂಚ್​ ಆಫರ್​ಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ರೂ. 7,000 ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ರೂ. 64,999 ಮತ್ತು ರೂ. 71,999 ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಐಕ್ಯೂ 15 ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಅಮೆಜಾನ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

iQoo 15 ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಫಾ ಬ್ಲಾಕ್.

iQoo 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.85-ಇಂಚಿನ Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 6000 nits ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಆನ್ ಆಗಿರುವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ವೆಟ್ ಫಿಂಗರ್ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು ಗೇಮರುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾದ 8K VC ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಈ ಫೋನ್ 50MP ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ.

ಕೆಟಗರಿಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್​
ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ6.85" Samsung M14 8T LTPO AMOLED 2K resolution, 508 ppi 144Hz refresh rate 6,000 nits local peak brightness 1Hz Always-on Display Anti-reflective film + Wet Finger Control
ಪ್ರೊಸೆಸರ್​Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3nm) Adreno GPU AnTuTu Score: 4.18 million+
ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಣೆGPU 23% better, Ray Tracing 25% better, Single-core 20% better, Multi-core 17% better, NPU 37% better
ಕೂಲಿಂಗ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​8K VC Cooling System (8,000 mm square area) Monster Halo lighting (under camera module)
RAM & ಸ್ಟೋರೇಜ್ Up to 16 GB LPDDR5x RAM Up to 512 GB UFS 4.1 Storage
ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
  • 50 MP Sony IMX921 main sensor (1/1.56", OIS)
  • 50 MP Sony IMX882 3x periscope telephoto (3.7x lossless, 10x zoom)
  • 50 MP ultrawide (1/2.76")
ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ32 MP (90° FOV)
ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್​ ಸಾಮರ್ಥ್ಯUp to 4K @ 60 fps
ಸಾಫ್ಟ್​ವೇರ್​Android 16 + OriginOS 6
ಅಪ್​ಡೇಟ್​ ಸಪೋರ್ಟ್​5 Android OS upgrade + 7 year security updates
ಎಐ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಫೀಚರ್ಸ್​AI Visual + Reflection Erase (in Standard, Portrait, Landscape mode)
ಬ್ಯಾಟರಿ7,000 mAh Silicon-Carbon battery with 100W wired + 40W wireless charging
ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ದಪ್ಪIP68 + IP69 dust & water resistance Thickness: 8.17 mm
ತೂಕAlpha Black (fibreglass): 216.2 g Legend (glass): 220 g
ಇತರ ಫೀಚರ್ಸ್​Triple ambient light sensors The whole phone works even with wet or sweaty hands

ಓದಿ: ChatGPTಯಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಸ್​ ಮೋಡ್: ಉಪಯೋಗವೇನು ಗೊತ್ತೇ?

