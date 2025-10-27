ETV Bharat / technology

ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15!: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Iqoo 15 Launch Date In India: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಐಕ್ಯೂ 15 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಡೇಟ್​ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15 (Photo Credit- X@Nipun Marya)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 27, 2025 at 11:47 AM IST

3 Min Read
Iqoo 15 Launch Date In India: "ಐಕ್ಯೂ 15" ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಐಕ್ಯೂ 13" ಮಾದರಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆಕೊ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಒರಿಜಿನ್ OS 6ರ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ ಅನ್ನು ಸಹ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ಲೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೈಟ್​ ಗ್ಲೋ, ಸ್ಮೂತ್​ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್​ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UI) ಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

iQOO 15 ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?: ಐಕ್ಯೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಪುನ್ ಮರಿಯಾ ಅವರು 'X' (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ "iQOO 15" ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೆಸ್​ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್​ ಜೊತೆ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್‌ವೀಲ್ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್​ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಿನ್​ವೀಲ್​ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳನ್ನು "11" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಿನ್‌ವೀಲ್ "27"ನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್​ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ನಿಪುನ್ ಮರಿಯಾ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್​ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್​ "OriginOS 6" - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್​ಶಿಪ್​ ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ಲೋ, ಹೋಮ್​ ಪೇಜ್​ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್​ ಯೂಸರ್​ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಈ UI ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಹೊಸ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ OS ರಿಯಲ್​ - ಟೈಂ ಬ್ಲರ್​ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್, ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್​ ಬ್ಲರ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಪಲ್‌ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಅಟಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್​ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್‌ವಾಚ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು - ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.

"iQoo 15" ಇಂಡಿಯಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ iQOO 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: "iQOO 15" ನ ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರವು 2K (1,440 × 3,168 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ Samsung M14 AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 508 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 3nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "iQOO 15" ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್​ಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "IQOO 15" ಫೋನ್ 163.65×76.80×8.10mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 221g ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

