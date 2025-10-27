ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಐಕ್ಯೂ 15!: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?
Iqoo 15 Launch Date In India: ಆದಷ್ಟುಬೇಗ ಐಕ್ಯೂ 15 ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಇದರ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 27, 2025 at 11:47 AM IST
Iqoo 15 Launch Date In India: "ಐಕ್ಯೂ 15" ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫೋನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ "ಐಕ್ಯೂ 13" ಮಾದರಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಡೆಕೊ ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯು ಒರಿಜಿನ್ OS 6ರ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ಲೋ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಲೈಟ್ ಗ್ಲೋ, ಸ್ಮೂತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UI) ಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
Drop your guesses! 👇🏻#BeTheGOAT #iQOO15 pic.twitter.com/wxnvaxYNII— Nipun Marya (@nipunmarya) October 26, 2025
iQOO 15 ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?: ಐಕ್ಯೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ನಿಪುನ್ ಮರಿಯಾ ಅವರು 'X' (ಹಿಂದೆ ಟ್ವಿಟರ್) ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ "iQOO 15" ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಗೆಸ್ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಅವರು ಸ್ಪಿನ್ವೀಲ್ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪಿನ್ವೀಲ್ನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ತಿಂಗಳನ್ನು "11" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಪಿನ್ವೀಲ್ "27"ನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಫೋನ್ ನವೆಂಬರ್ 27 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ನಿಪುನ್ ಮರಿಯಾ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ "OriginOS 6" - ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂಬರುವ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಡೈನಾಮಿಕ್ ಗ್ಲೋ, ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ರೀಡಿಸೈನ್ಡ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಲಾಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
Meet the Dynamic Glow: stunning lights, smooth effects, and a sleek new feel. #OriginOS6 #iQOO pic.twitter.com/13Q4T5I9i3— Nipun Marya (@nipunmarya) October 26, 2025
ಈ UI ಈಗಾಗಲೇ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐಕಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ OS ರಿಯಲ್ - ಟೈಂ ಬ್ಲರ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್, ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಬ್ಲರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆಪಲ್ನ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಅಟಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನೈಜ-ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಲರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಟಾಪ್ವಾಚ್ ನಿಲ್ಲಿಸಲು - ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
"iQoo 15" ಇಂಡಿಯಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ iQOO 15 ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: "iQOO 15" ನ ಚೀನೀ ರೂಪಾಂತರವು 2K (1,440 × 3,168 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.85-ಇಂಚಿನ Samsung M14 AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 144Hz ವರೆಗೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 508 ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿನಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 3nm ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಜೆನ್ 5 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಡ್ರಿನೊ 840 GPU ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಐಕ್ಯೂ ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X ಅಲ್ಟ್ರಾ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, "iQOO 15" ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 100x ಡಿಜಿಟಲ್ ಜೂಮ್ನೊಂದಿಗೆ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ಗಾಗಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 100W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 40W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "IQOO 15" ಫೋನ್ 163.65×76.80×8.10mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 221g ತೂಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಒರಿಜಿನ್ಓಎಸ್ 6 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದಿ: 2025 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಪ್ರಕಟ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ವಿವರ