ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ AI ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹40 ಕೋಟಿ ಉಳಿತಾಯ!
iPumpnet AI: BWSSB ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
Published : January 19, 2026 at 1:31 PM IST
iPumpnet AI Project: ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೊದಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (BWSSB). ತನ್ನ 78 ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ AI-ಚಾಲಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ IPUMPNET ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯುತ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು BWSSB ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿ.ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಾರ್ಷಿಕ 40 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ BWSSB ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
iPumpnet ಎಂದ್ರೆ ಪಂಪ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನೀರಿನ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳು ತಮ್ಮ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. iPUMPNET ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. iPUMPNET ಪರಿಹಾರವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೋಟಾರ್ ಚಾಲಿತ ಪಂಪಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವೆಚ್ಚ ಉಳಿತಾಯ, ನಿಗದಿತವಲ್ಲದ ಸ್ಥಗಿತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಧಾರಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
AI & IIoT-ಆಧಾರಿತ ನಿಖರತೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: iPUMPNET ಡೇಟಾ ಸ್ವಾಧೀನ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ-ಯಂತ್ರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (HMI) ಗಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ರೋಬೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ರಿಮೋಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
iPumpNet ಪಂಪ್ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಳಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ-ಆಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು, ನಿಖರತೆಯ ಅನಲಾಗ್-ಟು-ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು (ADC), ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌಸರ್-ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ಪನ್ನವು ಸಂಯೋಜಿತವಾಗಿದೆ, ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು PLC-ಆಧಾರಿತ SCADA, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 4.0 ಮತ್ತು 5.0 ಡಿಜಿಟೈಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪರಿಹಾರಗಳಂತಹ ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ರೆಟ್ರೋಫಿಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಸಂರಚಿಸಬಹುದು.
ಐಪಂಪ್ನೆಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?:
- iPUMPNET ಕನೆಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ವೇಗ, ಒತ್ತಡ, ಹರಿವಿನ ಪ್ರಮಾಣ, ತಾಪಮಾನ, ಕಂಪನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯಂತಹ ಪಂಪ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರವಾನಿಸುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು , ನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಯೂವೇಟರ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. iPUMPNET ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿವಿಧ ಸಂವಹನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
- ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು iPUMPNET ಕನೆಕ್ಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಡೇಟಾದಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿಗಳು, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸೂಚಕಗಳನ್ನು (KPI ಗಳು) ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಇದು ಸುಧಾರಿತ AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. iPUMPNET ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು ಡೇಟಾ ಮತ್ತು KPI ಗಳನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸುವ ಚಿತ್ರಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ಗಳು, ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- iPUMPNET ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಪಂಪ್ಗಳ ಭವಿಷ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು iPUMPNET ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಡೇಟಾ ಮತ್ತು KPI ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಘಟಕವಾಗಿದೆ. ಪಂಪ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆ, ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ದೋಷಗಳು, ವೈಫಲ್ಯಗಳು, ಅಸಮರ್ಥತೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇದು AI ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. iPUMPNET ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಪಂಪ್ಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಆಪರೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
- iPUMPNET ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎನ್ನುವುದು ಪಂಪ್ಗಳ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಘಟಕ. ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಂಪ್ ನಿಯತಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು AI ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಪಂಪ್ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. iPUMPNET ಕಂಟ್ರೋಲ್ನೊಂದಿಗೆ, ನಿರ್ವಾಹಕರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರ ಸ್ನೇಹಿ ವೆಬ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಮೂಲಕ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಐಪಂಪ್ನೆಟ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು?: ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಐಪಂಪ್ನೆಟ್ ಹಲವಾರು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 35%ವರೆಗೆ ಸುಧಾರಣೆ
- ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 25% ವರೆಗೆ ಕಡಿತ
- ಪಂಪಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 50%ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
- ಪಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಜೀವನ ಚಕ್ರ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ (LCC) 45% ರವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆ
- ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಗಿತಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ
- ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸರ ಸುಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
iPUMPNETನ ಘಟಕಗಳು:
IoT ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ವೆಬ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಖರತೆಯ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, 24V ಬ್ಯಾಟರಿ, ಸರ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧನಗಳು, ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್.
ಎಂಬೆಡೆಡ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್: ಆಟೋ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಧಾರಿತ 24-ಬಿಟ್ ADC ಬಹುತೇಕ ಶೂನ್ಯ ಸಿಗ್ನಲ್ ವಿಳಂಬವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಂವಹನ: ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ-ಸಿಮ್ ಆಧಾರಿತ IoT ಗೇಟ್ವೇ ನಡುವೆ ದ್ವಿ-ದಿಕ್ಕಿನ ಸಂವಹನ.
ವೇದಿಕೆ: ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವಳಿ ಮತ್ತು HMI ಹೊಂದಿರುವ ಆಳವಾದ ಕಲಿಕೆ ಆಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪರಿಕರಗಳು.
