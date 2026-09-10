ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರು: ಐಫೋನ್ ಡ್ಡುವೋ - ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್!?
iPhone Duo vs Samsung Fold: ಈಗ ಅಸಲಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾದಂತಿದೆ. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವೇ ನೋಡಿ.
Published : September 10, 2026 at 2:42 PM IST
iPhone Duo vs Samsung Fold: ಆಪಲ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕ್ಯುಪರ್ಟಿನೋ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ A20 Pro ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 7.6-ಇಂಚು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.3-ಇಂಚು ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾಗೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ಬುಕ್ - ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದೇ ಆದರೂ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಿಂತ ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಭಾರವಾಗಿದೆ.
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವೇರಿಯಂಟ್ - ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದುಬಾರಿ?
ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ: 256GBಗೆ ರೂ. 2,99,900, 512GBಗೆ ರೂ. 3,24,900, 1TBಗೆ ರೂ. 3,74,900 ಮತ್ತು 2TBಗೆ ರೂ. 4,49,900. ಸ್ಟಾರ್ ವೈಟ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ ಸ್ಕೈ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ: 12GB + 256GBಗೆ ರೂ. 1,99,999, 12GB + 512GBಗೆ ರೂ. 2,19,999, 16GB + 1TBಗೆ ರೂ. 2,59,999. ಕ್ರೀಮ್, ಗ್ರಾಫೈಟ್, ವಯೋಲೆಟ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಶ್ಯಾಡೋ (ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್) ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 1 ಲಕ್ಷ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಓಎಸ್ - ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದು?
ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ: 7.6-ಇಂಚು ಸೂಪರ್ ರೆಟಿನಾ XDR ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 120Hz ಪ್ರೊಮೋಷನ್, ಆಲ್ವೇಸ್-ಆನ್ ಸಪೋರ್ಟ್. 5.4-ಇಂಚು ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಜ್ ಕವರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ: 8-ಇಂಚು AMOLED ಒಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು 6.5-ಇಂಚು AMOLED ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಎರಡೂ 120Hz. ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ 3 ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ iOS 27, ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಸಿರಿ AI ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17, One UI 9, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ AI ಫೀಚರ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ - ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು?
ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ: ಆಪಲ್ನ A20 Pro ಚಿಪ್ಸೆಟ್ 'ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ'ಗೆ (iPhone Duo) ಪವರ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು 2TB ವರೆಗಿನ ಆನ್ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ RAM ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ ಹೊರಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಳಸಿದಾಗ 44 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಳಸಿದಾಗ 31 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ನೀಡಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ: Galaxy Z Fold 8 Ultra ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾದ Snapdragon 8 Elite Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 16GB ವರೆಗಿನ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದ್ದು, ಇದು 45W ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 20W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತೂಕ - ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಲಿಮ್?
ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ: iPhone Duo (ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ) 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 'ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್' ಮತ್ತು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 'ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್' ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಮೇನ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು f/1.48, f/1.8, f/2.8 ಮತ್ತು f/4.0 ನಂತಹ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಪರ್ಚರ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಧಿಕ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನ 24-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮತ್ತು 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 12-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 'ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್' ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ 'ಫೇಸ್ಟೈಮ್' ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ iPhone Duo 117.8 x 84.1 x 11.3 ಮಿಮೀ ಅಳತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಳತೆ 117.8 x 164.6 x 5.2 ಮಿಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ತೂಕ 254 ಗ್ರಾಂ.
ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ: ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾವನ್ನು 200-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ 10-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಅನ್ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾದ ಅಳತೆಗಳು 158.4 x 143.2 x 4.1 ಮಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತವೆ. ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಳತೆಗಳು 158.4 x 72.8 x 8.9 ಮಿ.ಮೀ. ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರ ತೂಕ 215 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ.
ಖರೀದಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಆಪಲ್ನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ecosystem), 'ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್' (Apple Intelligence) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು iOS ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ iPhone Duo ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ A20 Pro ಚಿಪ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 2TB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಯ್ಕೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೊಡ್ಡದಾದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಬಹುಮುಖಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8 - ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, 6.5 - ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಈ 'ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್' ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
|ಫೀಚರ್
|ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುವೋ
|ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ Z ಫೋಲ್ಡ್ 8 ಅಲ್ಟ್ರಾ
|ಬೆಲೆ (ಆರಂಭಿಕ)
|ರೂ. 2,99,900 (256GB)
|ರೂ. 1,99,999 (12GB+256GB)
|ಟಾಪ್ ವೇರಿಯಂಟ್ ಬೆಲೆ
|ರೂ. 4,49,900 (2TB)
|ರೂ. 2,59,999 (16GB+1TB)
|ಒಳ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|7.6" Super Retina XDR, 120Hz
|8" AMOLED, 120Hz
|ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|5.4" + Dynamic Island
|6.5" + Gorilla Glass Ceramic 3
|ಚಿಪ್ಸೆಟ್
|A20 Pro
|Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy
|RAM / ಸ್ಟೋರೇಜ್
|RAM ರಿವೀಲ್ ಇಲ್ಲ / 2TB ವರೆಗೆ
|16GB ವರೆಗೆ / 1TB ವರೆಗೆ
|ಬ್ಯಾಟರಿ / ಚಾರ್ಜಿಂಗ್
|44ಗಂ ವಿಡಿಯೋ (ಹೊರ), 31ಗಂ (ಒಳ)
|5000mAh, 45W ವೈರ್ಡ್, 20W ವೈರ್ಲೆಸ್
|ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|48MP+48MP ಹಿಂದೆ, 12MP ಮುಂದೆ
|200MP+50MP+10MP ಹಿಂದೆ, 10MP+10MP ಮುಂದೆ
|ಅಳತೆ / ತೂಕ
|ತೆರೆದಾಗ 5.2mm, 254g
|ತೆರೆದಾಗ 4.1mm, 215g
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