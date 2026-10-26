ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್? ದುಬಾರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಅಸಲಿ ಕಥೆ ಬಯಲು!!
iPhone Duo Durability Test: ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೊಚ್ಚಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ 'iPhone Duo' ಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಕಠಿಣ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 7:51 AM IST
iPhone Duo Durability Test: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ' (iPhone Duo) ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ (₹2,99,999) ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಅವರ 'ಜರ್ರಿ ರಿಗ್ ಎವೆರಿಥಿಂಗ್' (JerryRigEverything) ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ಕಠಿಣ ಬಾಳಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (Durability Test) ಈ ದುಬಾರಿ ಫೋನ್ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಇಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧೂಳೀಪಟವಾದ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್!: ಈ ಫೋನ್ನ ಹೊರಭಾಗದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ 'ಸೆರಾಮಿಕ್ ಶೀಲ್ಡ್ 2' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮೊಹ್ಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ನಲ್ಲಿ (Mohs Scale) 7ನೇ ಹಂತದವರೆಗೂ ಗೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಿದೆ. ಆದರೆ ಫೋನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ಕೇವಲ 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಗೀರುಗಳು ಮೂಡಲು ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಉಗುರಿನಿಂದ ಒತ್ತಿದರೂ ಸಹ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ಕಲೆಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ 'ನ್ಯಾನೋ-ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್' ಮ್ಯಾಟ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನೀಡಿದೆ. ಫೋನ್ ಆನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಚ್ಗಳು ಕಾಣಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು 3 ಲಕ್ಷದ ಫೋನ್ಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯಾಕ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಂಜ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಮರಳು ಮತ್ತು ಧೂಳು!: ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಲನಿರೋಧಕ (IP68 Rating) ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮರಳು ಮತ್ತು ಧೂಳನ್ನು ಚೆಲ್ಲಿ, ಫೋನನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಮಡಚಿದರು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವೆಂದರೆ IP68 ರೇಟಿಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಮರಳು ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಂಜ್ (Hinge) ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫೋನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗದಂತೆ ತಡೆದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಒಳಗಿರುವ ಕಾಂತೀಯ ಶಕ್ತಿ (Magnets) ಈ ಮರಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಬೇಗನೇ ಹಾಳಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಖತಂ: ಬಾಳಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತವಾದ ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ (Bend Test) ಐಫೋನ್ ಡುಯೋವನ್ನು ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗಿಸಲಾಯಿತು. ಫೋನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಹಸಿರು ಗೆರೆ (Green Line) ಮೂಡಿತು. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಗ್ಗಿಸಿದಾಗ ಇಡೀ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಗೆರೆಗಳು ಮೂಡಿ, ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ (Touch Functionality) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ಹಿಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಗಡಸುತನದ ಕೊರತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ!
ಜ್ಯಾಕ್ ನೆಲ್ಸನ್ ನೀಡಿದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪು ಏನು?: ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಜ್ಯಾಕ್, ಬಹುತೇಕ ಫೋನ್ಗಳು ಬೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಐಫೋನ್ ಡುಯೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದೆ. ಹಿಂಜ್ನ ಆಂತರಿಕ ವಿನ್ಯಾಸದ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ದಿನನಿತ್ಯ ಹೀಗೆ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿಜ. ಆದರೂ, ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ (First Generation) ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸುವವರು ಮರಳು ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓದಿ: ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ! ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಳಲು ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್!