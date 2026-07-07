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‘ಐಫೋನ್​ ಏರ್​ 2’ ಡಿಸೈನ್​ ಲೀಕ್ಡ್​! ಈ ಬಾರಿ ಆಪಲ್ ಸ್ಲೀಮ್​ ಫೋನ್​ ಎರಡೆರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರಲಿದೆಯೇ?

iPhone Air 2 Design Leaked: 'ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2' ಲುಕ್​ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ರೆಂಡರ್‌ಗಳು ಈ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಐಫೋನ್ ಡ್ಯುಯಲ್ 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ.

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‘ಐಫೋನ್​ ಏರ್​ 2’ ಡಿಸೈನ್​ ಲೀಕ್ಡ್​! (Image Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 7, 2026 at 7:48 AM IST

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iPhone Air 2 Design Leaked: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಹೊಸ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಐಫೋನ್ 18, ಐಫೋನ್ 18e ಮತ್ತು ನಂತರದ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಗಳು 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆಪಲ್ ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, 'ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2'ನ ರೆಂಡರ್‌ಗಳು (ವಿನ್ಯಾಸ ಚಿತ್ರಗಳು) ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಸಾಧನವು ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ (ಪ್ರೊಸೆಸರ್) ಮತ್ತು ಸೆಕಂಡರಿ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ವಿನ್ಯಾಸ (ನಿರೀಕ್ಷಿತ): 'ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಟೆಕ್' (FPT) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೊಸರ್ 'ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2' ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಸಾಧನದ ರೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಪಲ್‌ನ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾನ್​ ಪ್ರೊಸರ್​ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೆಕಂಡರಿ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮೊದಲ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾದರಿಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಟೀಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು.

ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್​ನ ಇತರ ಮಾದರಿಗಳಂತೆಯೇ 48-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೇನ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸೆನ್ಸಾರ್-ಶಿಫ್ಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್, f/1.6 ಅಪರ್ಚರ್ ಮತ್ತು 2x ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ವಿವರಗಳು: FPT ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಂಡರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ಎರಡು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮಾದರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಫೋನ್ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಜೊತೆಗೆ 48 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್​ ಅನ್ನು ಫೋನ್‌ನ ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರೊಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಧನದೊಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಂತರಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು.

ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿವರಗಳು:

  • ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2 ಆಪಲ್‌ನ 2nm A20 ಅಥವಾ A20 ಪ್ರೊ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಬಿಲ್ಡ್​ ಕ್ವಾಲಿಟಿ: ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಟೈಟಾನಿಯಂ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸೋರಿಕೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಂದಾಜುಗಳು: ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಜೆಪಿ ಮಾರ್ಗನ್ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಲೀಕರ್ ಜಾನ್ ಪ್ರೊಸರ್ ಅವರು, ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಸುಮಾರು $50 (ಸುಮಾರು ₹4,800) ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ವರದಿಗಳು ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು $300 (ಸುಮಾರು ₹28,600) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
  • ಲಾಂಚ್​ ವಿವರಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಐಫೋನ್ ಏರ್ 2027ರ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ 18 ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18e ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

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IPHONE AIR 2 DESIGN LEAKS
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