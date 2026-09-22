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20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳಲಿದೆಯಾ ಐಫೋನ್‌? ಐಫೋನ್​ 19 ಬದಲು ಐಫೋನ್​ 20 ಬರಲಿದೆಯೇ?

iPhone 20 Pro Launch 2027: ಆಪಲ್ ತನ್ನ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 'ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಅನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

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20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ತಾಳಲಿದೆಯಾ ಐಫೋನ್‌ (Photo Credit: Apple)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 22, 2026 at 9:19 AM IST

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iPhone 20 Pro Launch 2027: ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದ ಆ್ಯಪಲ್‌ನ ಐಫೋನ್ ಎಂಬ ವಿಸ್ಮಯವು 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು 2027ಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಈ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಆ್ಯಪಲ್ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ 'ಐಫೋನ್ 20 ಸೀರೀಸ್' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 'ಐಫೋನ್ 19 ಪ್ರೊ' ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ 'ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ' ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಬರಲಿರುವ ಈ ಫೋನ್‌ಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್' ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಬರಲಿರುವ ಈ ಐಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಲಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ 2686x1236 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ 6.41 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಐಫೋನ್ 20 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 2912x1340 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು 6.96 ಇಂಚು ಗಾತ್ರದ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ 6.3 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 2622x1206 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 6.9 ಇಂಚಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು 2868x1320 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್‌ಗಳ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 460ppi ಇದ್ದು, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಫೋನ್‌ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ನಾಚ್‌ಗೆ ಗುಡ್‌ಬೈ, ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಡಿಸೈನ್‌ಗೆ ಹಾಯ್: ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಐಫೋನ್‌ಗಳ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 'ಬಾರ್ಡರ್‌ಲೆಸ್ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ' ಅಂದರೆ ಅಂಚುಗಳಿಲ್ಲದ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಗಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ 'ಡೈನಾಮಿಕ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್' ಬದಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕದಾದ 'ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಕಟೌಟ್' ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇರಲಿದೆ. ಫೇಸ್ ಐಡಿ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ನ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಮೊದಲಿನ ರೆಂಡರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿರುವ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚ್-ಹೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್‌ಸಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಜಿ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಾಗಿದ ಬದಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರೈಟ್‌ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಆದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಯೇ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.

ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು 2027ರಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದನ್ನು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಐಫೋನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 2027ರ ಸೀರೀಸ್‌ಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ತಯಾರಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 18ರ ನಂತರ ಬರುವ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ 'ಐಫೋನ್ 19' ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

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TAGGED:

IPHONE 20 ANNIVERSARY EDITION
BORDERLESS DISPLAY IPHONE 20
PUNCH HOLE IPHONE 20 PRO LEAK
APPLE IPHONE 20 YEARS CELEBRATION
IPHONE 20 PRO LAUNCH 2027

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