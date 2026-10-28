ಆಪಲ್ನ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ 18e' ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲೀಕ್! ಏನೆಲ್ಲಾ ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ?
iPhone 18e Leaks: ಆಪಲ್ 2027 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 2nm A20 ಚಿಪ್, 9GB ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 24MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ಗದ iPhone 18e ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ.
Published : October 28, 2026 at 1:25 PM IST
iPhone 18e Leaks: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಆಪಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಅಫೋರ್ಡಬಲ್' ಐಫೋನ್ ಸೀರಿಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಫೋನ್ 17e (iPhone 17e) ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 'ಐಫೋನ್ 18e' (iPhone 18e) ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವದಂತಿಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್' (Digital Chat Station) ಈ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18e ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನು ಲೀಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಪಲ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನೇನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಲೀಕ್ ಆಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ iPhone 18e ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 6.12-ಇಂಚಿನ LTPS OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಜೆಟ್ ಫೋನ್ಗಳೂ ಸಹ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಪಲ್ ಇನ್ನೂ 60Hz ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವುದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತುಸು ಬೇಸರ ಮೂಡಿಸಬಹುದು. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಹಳೆಯ ಐಫೋನ್ 17e ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಆದರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಭಾರಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಐಫೋನ್ 18e ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 2nm (ನ್ಯಾನೋಮೀಟರ್) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ 'A20 ಚಿಪ್ ಸೆಟ್' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಸೀರಿಸ್ನ ಉನ್ನತ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಾದ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೋನ್ಗಳು 'A20 ಪ್ರೊ' ಚಿಪ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಬಜೆಟ್ ವರ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೋನ್-ಡೌನ್ (Toned-down) ಮಾಡಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಮಟ್ಟದ ವೇಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಲೀಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, iPhone 18e ಫೋನ್ ಐಫೋನ್ 17e ನಂತೆಯೇ ಸಿಂಗಲ್ (ಏಕೈಕ) 48MP ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಆಪಲ್ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು 12MP ಇಂದ ನೇರವಾಗಿ 24MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ನಿಂದಾಗಿ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ಮಿತಿಗಳು: ಆಪಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18e ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 8GB ಇಂದ 9GB RAM ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆ ಇದೆ. ಮುಂಬರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ iOS 27 ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಐ (AI) ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ರನ್ ಮಾಡಲು ಕನಿಷ್ಠ 12GB ರ್ಯಾಮ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ 9GB ರ್ಯಾಮ್ ಹೊಂದಿರುವ iPhone 18e ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಪಲ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ..
|ಫೀಚರ್
|ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವಿವರಗಳು
|ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ
|6.12-ಇಂಚಿನ LTPS OLED, 60Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್
|ಪ್ರೊಸೆಸರ್
|ಆಪಲ್ 2nm A20 ಚಿಪ್ ಸೆಟ್ (Flagship Performance)
|ರ್ಯಾಮ್ (RAM)
|9GB RAM (ಆಪಲ್ ಎಐ ಬೆಂಬಲಕ್ಕಾಗಿ)
|ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಸಿಂಗಲ್ 48MP ರೇರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
|24MP ಸೆಲ್ಫಿ ಶೂಟರ್ (Upgraded)
|ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್
|iOS 27 (ಸೀಮಿತ ಎಐ ಫೀಚರ್ಸ್ ಲಭ್ಯ)
|ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್
|2027 ರ ಆರಂಭಿಕ ವಸಂತಕಾಲ (ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್)
ಬಿಡುಗಡೆ ಯಾವಾಗ? ಖರೀದಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವೇ?: ಟಿಪ್ಸ್ಟರ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18e ಫೋನ್ 2027ರ ಆರಂಭಿಕ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ (Springtime) ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಲೀಕ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂಬರುವ iPhone 18e ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟಲ್ (Incremental) ಆಗಿರಲಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಐಫೋನ್ 17e ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಡೆಲ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ನಿಂದ ಹೊಸ ಬಜೆಟ್ ಐಫೋನ್ಗೆ ಬದಲಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಫೋನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು.
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