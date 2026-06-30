ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಲೀಕ್: ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ ಆಪಲ್ ಬೆಲೆ!
iPhone 18 Series Launch Date: ಆಪಲ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ. ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : June 30, 2026 at 9:51 AM IST
iPhone 18 Series Launch Date: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್' ಈ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಪಲ್ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಎರಡನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಬಹುದು ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಣಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
- ಹೊಸ ಲೈನ್ಅಪ್ (ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್): 2026 ಐಫೋನ್ ಲೈನ್ಅಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಜೊತೆಗೆ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ವದಂತಿಗಳಿವೆ.
- ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಆಪಲ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಲಾಂಚ್ ಟೈಮ್ಲೈನ್: ಅವರ 'ಪವರ್ ಆನ್' ಸುದ್ದಿಪತ್ರದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಆಪಲ್ನ ಐಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನದ ನಂತರ ಯುಎಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನ ಮೊದಲ ಮಂಗಳವಾರ ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ. ಈ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು, ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಮುಗಿಯುವ ಮೊದಲು ಆದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ರಜಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಾರ್ಕ್ ಗುರ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 8 ರಂದು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಮಾದರಿ 'ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ' ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಪಲ್ ತನ್ನ ಅದ್ದೂರಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 9 ರಂದು ನಡೆಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಿನವನ್ನು ಹಾಜರಿದ್ದವರಿಗೆ ಒದಗಿಸಲು ಆಪಲ್ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಆಪಲ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸೆ. 9, 2025 ರಂದು ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 'ಐಫೋನ್ 17 ಸೀರಿಸ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು.
ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ ಬೆಲೆ ವಿವರ: ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕದ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ರೇಂಜ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆಪಲ್ ಸಿಇಒ ಟಿಮ್ ಕುಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೇಳುವಂತೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೆಚ್ಚ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಪಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಕ್ಬುಕ್ಗಳು, ಐಪ್ಯಾಡ್ಗಳು, ಆಪಲ್ ಟಿವಿ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ಪಾಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಧನ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ಸೀರಿಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಐಡಿಸಿ ಮುಂಬರುವ ಐಫೋನ್ 18 ರೇಂಜ್ನ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೊಸ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ (ಮ್ಯಾಕ್ರಮರ್ಸ್ ಮೂಲಕ). ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾದರಿಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ $200 (ಸುಮಾರು ₹18,800) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಅಂದಾಜು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಐಫೋನ್ ಮಾದರಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿರಬಹುದು:
- ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $1,249 (ಸುಮಾರು ₹1.18 ಲಕ್ಷ) ರಿಂದ $1,299 (ಸುಮಾರು ₹1.23 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು.
- ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್: ಬೆಲೆ $1,349 (ಸುಮಾರು ₹1.28 ಲಕ್ಷ) ಮತ್ತು $1,399 (ಸುಮಾರು ₹1.32 ಲಕ್ಷ) ನಡುವೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಐಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ (ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಐಫೋನ್): ಆಪಲ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು $2,500 (ಸುಮಾರು ₹2.36 ಲಕ್ಷ) ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್-ಎಂಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು $3,000 (ಸುಮಾರು ₹2.83 ಲಕ್ಷ) ವರೆಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾದ ‘ದಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್’ ಭವಿಷ್ಯದ ಐಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. 'ಟೆಕ್ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್' ನಿಂದ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ DRAM (RAM) ನ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ $39 (ಸುಮಾರು ₹3,700) ರಿಂದ $145 (ಸುಮಾರು ₹13,700) ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಧನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವೆಚ್ಚವು ಸುಮಾರು $13 (ಸುಮಾರು ₹1,200) ರಿಂದ $51 (ಸುಮಾರು ₹4,800) ಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಘಟಕಗಳ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದಿನ ಐಫೋನ್ 17 ಪ್ರೊಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮೂಲ ಮಾದರಿ ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊನ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವು ಶೇಕಡಾ 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಆಪಲ್ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯನ್ನು $1,099 (ಸುಮಾರು ₹1.04 ಲಕ್ಷ) ನಿಂದ ಸುಮಾರು $1,299 (ಸುಮಾರು ₹1.23 ಲಕ್ಷ) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
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