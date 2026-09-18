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ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೇಲ್ ಶುರು! ಬೆಂಗಳೂರು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಂಗ್​ ಕ್ಯೂ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಲ್​ ಸೈಲೆಂಟ್​!

iPhone 18 Pro Sale-India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇಲ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕ್ಯೂ ಕಂಡುಬಂದ್ರೆ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು.

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ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಸೇಲ್ ಶುರು! (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 10:52 AM IST

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iPhone 18 Pro Sale India: ಆ್ಯಪಲ್​ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಹಬ್ಬ ಶುರುವಾಗಿದೆ. iPhone 18 Pro ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಉದ್ದುದ್ದ ಕ್ಯೂಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಶಾಂತ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಲಾಂಚ್ ಡೇ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ: iPhone 18 Pro ಮಾರಾಟವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರ ತುಸು ಶಾಂತವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಝಲಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ಅಧಿಕೃತ ಲಾಂಚ್: iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2026 ರಂದು ಸೇಲ್‌ಗೆ ಬಂದಿವೆ. Apple ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ Apple ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮೊದಲಿಗರಾಗಲು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಆರು ರಿಟೇಲ್ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ರಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ರವರೆಗೆ ಓಪನ್​: ಭೌತಿಕ ಆ್ಯಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳು ಲಾಂಚ್ ದಿನದಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಲಾಂಚ್-ಡೇ ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ಪ್ರೀ-ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರು ತಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. ಬುಕ್ ಮಾಡದವರು ಆ್ಯಪಲ್​ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಔಟ್‌ಲೆಟ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಾಲ್ ಆಫ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರುವ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆ್ಯಪಲ್​ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರೀಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರಗೆ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸರತಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಹೊಸ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹಲವಾರು ಖರೀದಿದಾರರು ಮುಂಜಾನೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿದರು, ಕೆಲವರು ಲಾಂಚ್‌ಗಾಗಿ ಇತರ ನಗರಗಳಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು.

ಗ್ರಾಹಕರ ಹೇಳಿಕೆ: ಸ್ಟೋರ್ ಹೊರಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಹಕ ತಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ iPhone ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆ ಇದ್ದಂತೆ. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಐಫೋನ್​ iPhone 7 ಮತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಐಫೋನ್​ ಲಾಂಚ್ ಹಬ್ಬದಂತೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾನು ಐಫೋನ್​ ಖರೀದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

DLF ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ: iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟವು ನೋಯ್ಡಾದ DLF ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ Apple ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. Apple ನ ಇತ್ತೀಚಿನ Pro ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗ್ರಾಹಕರು DLF ಮಾಲ್‌ನ Apple ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಾಂಚ್-ಡೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಗರಗಳ ಲಿಸ್ಟ್​ಗೆ ನೋಯ್ಡಾ ಕೂಡ ಸೇರಿತು. ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಮಾಡೆಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.

BKC, ಬೋರಿವಲಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕ್ಯೂ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಖರೀದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಆ್ಯಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳ ಹೊರಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಮುಂಬೈನ ಬಾಂದ್ರಾ-ಕುರ್ಲಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ Apple BKC ಹೊರಗೆ ಸಾಲುಗಟ್ಟಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು, ಕೆಲವರು ಅಂಗಡಿ ತೆರೆಯುವ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಬೋರಿವಲಿ ಔಟ್‌ಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದು, ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ iPhone ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿತು.

ಸಾಕೇತ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿವಾಕ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಕ್ಯೂ!: ದೆಹಲಿಯ ಸಾಕೇತ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟಿವಾಕ್ ಮಾಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ Apple ಸ್ಟೋರ್‌ನ ಹೊರಗೆ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ನ ಅಧಿಕೃತ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಖರೀದಿದಾರರು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾನೆಯ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ Pro ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಲಾಂಚ್-ಡೇ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.

ಸೈಬರ್‌ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ದೃಶ್ಯ!: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 7:49 ಕ್ಕೆ ಸೈಬರ್‌ಹಬ್‌ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಫೂಟೇಜ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಂತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅಂಗಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊದಲ ಮಾರಾಟಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದ ವರದಿಯಾದ ಜನಸಂದಣಿಗೆ ಇದು ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಇತ್ತೀಚಿನ Pro ಮಾಡೆಲ್‌ಗಳು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳಗಳಾದ್ಯಂತ ಲಾಂಚ್-ಡೇ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಥಳಗಳು: ಗ್ರಾಹಕರು iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಅನ್ನು ಭಾರತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆ್ಯಪಲ್​ ರಿಟೇಲ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ದೆಹಲಿಯ ಸಾಕೇತ್, ನೋಯ್ಡಾದ DLF ಮಾಲ್, ಮುಂಬೈನ BKC ಮತ್ತು ಬೋರಿವಲಿ, ಪುಣೆಯ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್​ ಸ್ಟೋರ್​ಗಳಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರೀ-ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಲಾಂಚ್ ದಿನದಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ: iPhone 18 Pro ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Rs 1,64,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ iPhone 18 Pro Max ಬೆಲೆ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ Rs 1,79,900 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್​ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ.

ಮಾದರಿಸ್ಟೋರೇಜ್ಬೆಲೆ
iPhone 18 Pro256GBರೂ. 1,64,900
512GBರೂ. 1,89,900
1TBರೂ. 2,39,900
2TBರೂ. 3,14,900
iPhone 18 Pro Max256GBರೂ. 1,79,900
512GBರೂ. 2,04,900
1TBರೂ. 2,54,900
2TBರೂ. 3,29,900

ಫೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್: iPhone 18 Pro 6.3-ಇಂಚಿನ Super Retina XDR ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಪಲ್​ನ ProMotion ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, Always-On ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು Dynamic Island ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆ್ಯಪಲ್​ನ A20 Pro ಚಿಪ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಥರ್ಮಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹೊಸ ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್: iPhone 18 Pro 48MP Pro Fusion ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 48MP Fusion Main ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 48MP Fusion Ultra Wide ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 48MP Fusion Telephoto ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಮಲ್ಟಿ-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ವಿವಿಧ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

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