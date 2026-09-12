ಐಫೋನ್ 18 ಪ್ರೊ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಅಗ್ಗ, ದುಬೈನಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯ!
iPhone 18 Pro Price India vs USA: iPhone 18 Pro ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ 50 ಸಾವಿರ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ದುಬೈ, ಕೆನಡಾ, ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
Published : September 12, 2026 at 10:01 AM IST
iPhone 18 Pro Price India vs USA: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಇವೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಡಿವೈಸ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಮತ್ತು iPhone 18 Pro Max ಕೂಡ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಭಾರತದ ಗ್ರಾಹಕರು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ 1,64,900 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದರೆ, iPhone 18 Pro Max ಬೆಲೆ 1,79,900 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಪವರ್ಫುಲ್ A20 Pro ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಮೆರಿಕ: ಅಮೆರಿಕ ಎರಡೂ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಅನ್ನು $1,199ಗೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು, ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ದರದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ₹1,14,200 ಆಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಸುಮಾರು 50,700 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro Max ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ $1,299 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1,23,700, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 56,200 ರೂಪಾಯಿ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಕೆನಡಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ: ಈ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಇದೆ. ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ CAD 1,749 ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ₹1,20,700, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 44,200 ರೂ. ಅಗ್ಗ. ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ CAD 1,899 ಅಂದರೆ ₹1,31,100, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 48,800 ರೂ. ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
|ದೇಶ
|iPhone 18 Pro
ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
(ಸುಮಾರು)
|iPhone 18 Pro Max
ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
(ಸುಮಾರು)
|ಭಾರತ
|₹1,64,900
|₹1,79,900
|ಅಮೆರಿಕ
|$1,199 (₹1,14,200)
|₹50,700
|$1,299 (₹1,23,700)
|₹56,200
|ಕೆನಡಾ
|CAD 1,749 (₹1,20,700)
|₹44,200
|CAD 1,899 (₹1,31,100)
|₹48,800
|ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್
|HKD 10,499 (₹1,27,600)
|₹37,300
|HKD 11,499 (₹1,39,700)
|₹40,200
|ಮಲೇಷ್ಯಾ
|RM 5,499 (₹1,28,300)
|₹36,600
|RM 5,999 (₹1,40,000)
|₹39,900
|ಯುಎಇ (ದುಬೈ)
|AED 5,099 (₹1,32,000)
|₹32,900
|AED 5,499 (₹1,42,400)
|₹37,500
ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ: ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಬೆಲೆ HKD 10,499 ಅಂದರೆ ₹1,27,600, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ₹37,300 ಅಗ್ಗ. Pro Max ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ HKD 11,499 ಅಂದರೆ ₹1,39,700, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 40,200 ರೂ. ಅಗ್ಗ.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಲೇಷ್ಯಾ: ಮಲೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ RM 5,499 ಅಂದರೆ ₹1,28,300, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 36,600 ರೂ. ಅಗ್ಗ. ಪ್ರೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ RM 5,999 ಅಂದರೆ ₹1,40,000, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 39,900 ರೂ. ಕಡಿಮೆ.
ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಯುಎಇ (ದುಬೈ): ಯುಎಇ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುಬೈ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ದುಬೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪ್ರೊ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿಸಬಹುದು. ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ iPhone 18 Pro ಬೆಲೆ AED 5,099 ಅಂದರೆ ₹1,32,000, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 32,900 ರೂ. ಕಡಿಮೆ. Pro Max ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ AED 5,499 ಅಂದರೆ ₹1,42,400, ಅಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ 37,500 ರೂ. ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಟಾಪ್-5 ದೇಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿ:
|ದೇಶ
|iPhone 18 Pro
|ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಸುಮಾರು)
|iPhone 18 Pro Max
|ದರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ (ಸುಮಾರು)
|ಜಪಾನ್
|JPY 219,800 (₹1,36,500)
|₹28,400
|JPY 239,800 (₹1,48,900)
|₹31,000
|ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ
|KRW 1,990,000 (₹1,41,200)
|₹23,700
|KRW 2,190,000 (₹1,55,700)
|₹20,900
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|AUD 2,099 (₹1,44,400)
|₹20,500
|AUD 2,299 (₹1,58,100)
|₹21,800
ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ: ಬೆಲೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನೋಡಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ ಫೋನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಖರ್ಚು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ವಾರಂಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ಫೋನ್ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಬೆಲೆ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಯಾಣ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ವಿದೇಶದಿಂದ ಖರೀದಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
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